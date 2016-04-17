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  • Огненное дерби «Црвены Звезды» и «Партизана» закончилось трагедией

Огненное дерби «Црвены Звезды» и «Партизана» закончилось трагедией

«Црвена Звезда» и «Партизан» – лидеры чемпионата Сербии. В нынешнем сезоне «Црвена» Миодрага Божовича убежала далеко вперед от всех конкурентов, к этому моменту не потерпев ни одного поражения. «Партизан» пока занимает третью строчку, ведя серьезную борьбу за попадание в еврокубки. Серьезный настрой на очный матч вылился в кучу желтых карточек и два удаления в концовке игры. Победителя выявить не удалось. Счет 1:1 – закономерный показатель того, что на поле сошлись равные соперники. Однако главные события в этот вечер происходили на трибунах.

Столкновения между болельщиками происходили на протяжении всего предшествовавшего матчу времени. Полиция появилась на центральном секторе болельщиков «Црвены Звезды» с дубинками и балончиками, что очень не понравилось фанатам. В схватке с органами правопорядка пострадало людей больше, чем при обычных драках ультрас. Раненые лежали в крови на тех местах, где когда-то были сиденья. Сами же кресла летели в сторону полиции, а разъяренные люди пытались прорвать кольцо окружения.

На боковых же секторах битва фанатов продолжилась разжиганием огня. Файеры и дымовые шашки затмили трибуны. Начали действо болельщики «Партизана», а вскоре им ответили уцелевшие фанаты «Црвены». Благо игра проходила на их домашнем стадионе, а потому болельщицких ресурсов оказалась достаточно.  Но снимки людей с пробитыми головами, которым явно было уже не до футбола, сейчас облетают весь мир. Сербские полицейские в этот вечер решили показать себя, а в итоге довели дела до большого кровопролития.

Видео произошедшего

Трагедия в Бразилии. В результате фанатских разборок убит прохожий

Европа Црвена Звезда Партизан
Комментарии (13)
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maksspartak
1460892206
просто жесть )))
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Romio-xxx
1460893027
Судья зная такой накал страстей никак не должен был удалять в таком матче игроков и столько желтых показывать,потерял он ниточку,вот и привез такую картину.
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Medium 33
1460894407
Вот и приходи с семьей на футбол, при наличии таких уродов. Не матч смотреть будешь, а петушиные бои.
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NEYMAR DYNAMO MOSKOW
1460895771
жалко в видео драку не показали
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чифа
1460895957
верно ,, и футбол не посмотришь (
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МасСуд
1460896270
Так им и надо, дебилы...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1460898479
В связи с грязными скандалами деятельности ФИФА предлагаю запретить футбол на пять лет и разработать новую структуру с прозрачными финансовыми потоками и запретом государств вмешиваться в дела организации. Если команды страны члена ФИФА состоят на гос.обеспечении , то страна дисквалифицируется на два года и команды не участвуют в матчах под эгидой ФИФА.
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Kulimen
1460909123
Дисквалифицировать команды на пару лет, пока болельщики не успокоются. Ведь помимо этих идиотов, которым в кайф кресла сломать и в драку полезть, там есть нормальные люди,которые приходят насладиться матчем и отдохнуть.
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brhr
1460944447
У них постоянно там третья мировая , я про трибуны.
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Lev Aleks
1461146750
да правильно и делают.....положить всех надо было фанатов уродов,которым футбол вообще не интересен.
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