Огненное дерби «Црвены Звезды» и «Партизана» закончилось трагедией

«Црвена Звезда» и «Партизан» – лидеры чемпионата Сербии. В нынешнем сезоне «Црвена» Миодрага Божовича убежала далеко вперед от всех конкурентов, к этому моменту не потерпев ни одного поражения. «Партизан» пока занимает третью строчку, ведя серьезную борьбу за попадание в еврокубки. Серьезный настрой на очный матч вылился в кучу желтых карточек и два удаления в концовке игры. Победителя выявить не удалось. Счет 1:1 – закономерный показатель того, что на поле сошлись равные соперники. Однако главные события в этот вечер происходили на трибунах.

Столкновения между болельщиками происходили на протяжении всего предшествовавшего матчу времени. Полиция появилась на центральном секторе болельщиков «Црвены Звезды» с дубинками и балончиками, что очень не понравилось фанатам. В схватке с органами правопорядка пострадало людей больше, чем при обычных драках ультрас. Раненые лежали в крови на тех местах, где когда-то были сиденья. Сами же кресла летели в сторону полиции, а разъяренные люди пытались прорвать кольцо окружения.

На боковых же секторах битва фанатов продолжилась разжиганием огня. Файеры и дымовые шашки затмили трибуны. Начали действо болельщики «Партизана», а вскоре им ответили уцелевшие фанаты «Црвены». Благо игра проходила на их домашнем стадионе, а потому болельщицких ресурсов оказалась достаточно. Но снимки людей с пробитыми головами, которым явно было уже не до футбола, сейчас облетают весь мир. Сербские полицейские в этот вечер решили показать себя, а в итоге довели дела до большого кровопролития.

Видео произошедшего

Трагедия в Бразилии. В результате фанатских разборок убит прохожий