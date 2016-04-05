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    Трагедия в Бразилии. В результате фанатских разборок убит прохожий


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    Голосов: 0
    05.04.2016 14:00
    Драка фанатов перед игрой бразильского чемпионата между «Палмейрасом» и «Коринтиансом» привела к убийству человека.

    Драк было несколько, крупные случились на улице и в метро. Трагедия произошла как раз на улице, когда один из фанатов выстрелил из огнестрельного оружия и попал в проходившего мимо человека. Рана в груди оказалась смертельной.

    В метро обошлось без жертв, хотя болельщики очень старались. Транспорту был нанесен внушительный ущерб.

    И вот как это выглядело

    Полиции удалось задержать троих хулиганов. Вообще, за последние 20 лет в фанатских разборках в Бразилии было убито примерно 20 человек.

    Столкновения на стадионе полиции удалось прекратить.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: sportv.globo.com, ultras-tifo.net
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 5 апреля 2016, 16:29

      Бразилия-там много диких обезьян

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