Трагедия в Бразилии. В результате фанатских разборок убит прохожий

Драка фанатов перед игрой бразильского чемпионата между «Палмейрасом» и «Коринтиансом» привела к убийству человека.
Драк было несколько, крупные случились на улице и в метро. Трагедия произошла как раз на улице, когда один из фанатов выстрелил из огнестрельного оружия и попал в проходившего мимо человека. Рана в груди оказалась смертельной.
В метро обошлось без жертв, хотя болельщики очень старались. Транспорту был нанесен внушительный ущерб.
И вот как это выглядело
Полиции удалось задержать троих хулиганов. Вообще, за последние 20 лет в фанатских разборках в Бразилии было убито примерно 20 человек.
Столкновения на стадионе полиции удалось прекратить.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: sportv.globo.com, ultras-tifo.net