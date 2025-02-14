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  • Дуглас Сантос ответил, на сколько процентов ощущает себя россиянином

Дуглас Сантос ответил, на сколько процентов ощущает себя россиянином

14 февраля 2025, 13:17
14

Латераль «Зенита» Дуглас Сантос сообщил, что чувствует себя россиянином.

«Мой русский язык пока на катастрофическом уровне, пока не могу на нем говорить полностью. Я пытаюсь на русском говорить каждый день, но это очень сложно.

Получение российского паспорта было важным событием для меня, я счастлив. Да, я чувствую себя россиянином, как и бразильцем, 50 на 50«, – сказал Дуглас.

  • Бразилец в «Зените» с 2019 года.
  • Контракт до 2027 года.
  • За «Зенит» игрок провел 204 матча, забил 7 голов, сделал 33 ассиста.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (14)
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NewLife
1739530017
Сантос: я чувствую себя россиянином на несколько миллионов грина в год))))
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Цугундeр
1739530698
". чувствую себя россиянином, как и бразильцем, 50 на 50.." )) Ну это как водка с соком, вкус есть ,а смысла нет. Это даже не "отвёртка" , а так .. Кашаса с гороховым супом.)
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R_a_i_n
1739532170
На ноль, на ноль целых, хрен десятых он чувствует себя русским. Все прекрасно понимают, кто и зачем ему дал паспорт РФ. Он даже языка не знает.
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Spartak_forv@
1739537341
Нам то не гони!За километр видно,что ты людоедом был!
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...короче
1739542685
..."Я чувствую себя россиянином, когда приходит эсэмэска из банковского приложения, всё остальное время я - бразилец!")...
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Иван Петров 1986
1739543988
Только когда бабосики получает.
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