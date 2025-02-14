Дуглас Сантос ответил, на сколько процентов ощущает себя россиянином

Латераль «Зенита» Дуглас Сантос сообщил, что чувствует себя россиянином.
«Мой русский язык пока на катастрофическом уровне, пока не могу на нем говорить полностью. Я пытаюсь на русском говорить каждый день, но это очень сложно.
Получение российского паспорта было важным событием для меня, я счастлив. Да, я чувствую себя россиянином, как и бразильцем, 50 на 50«, – сказал Дуглас.
- Бразилец в «Зените» с 2019 года.
- Контракт до 2027 года.
- За «Зенит» игрок провел 204 матча, забил 7 голов, сделал 33 ассиста.
Источник: ТАСС