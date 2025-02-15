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  • Морозов: «Уход Медины – не потеря для «Спартака», ничего выдающегося в нем нет»

Морозов: «Уход Медины – не потеря для «Спартака», ничего выдающегося в нем нет»

Экс-тренер «Спартака» Геннадий Морозов прокомментировал скорый уход Хесуса Медины в «Ботафого».

«Уход Медины – это не потеря. Ничего такого не будет, команда будет также играть. Да, это неплохой футболист, но он не делает погоду. Ничего выдающего в Медине нет. Ну выходил на замену, нормально играл, но не более. Скорее запомнилось, как он срезал мяч в свои ворота в одном из матчей. Вот это я хорошо запомнил. А еще запомнится переход из стана ЦСКА. Обычно, наоборот, раньше из «Спартака» уходили в ЦСКА.

Незаменимых людей нет. У нас уходили и Гаврилов, и Романцев, и Черенков, уходили многие, но игра оставалась. Все будет зависеть от тех людей, которые есть у Станковича», – сказал Морозов.

  • «Спартак» купил Медину в 2023 году у ЦСКА за 6 миллионов евро.
  • С тех пор парагваец забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 53 матчах.
  • «Ботафого» выступит летом на клубном ЧМ.

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Источник: Legalbet

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15.02.2025 08:58
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Комментарии (6)
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Drum
1739601781
Это когда и кто уходил из Спартака в ЦСКА?
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Тинез Розоп
1739603239
Ничего необычного. Обычные хвост и грива…
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...короче
1739606058
...в ротации был неплох...
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алдан2014
1739610348
Ну вот кому вообще интересен уход Медины. Нам ,болелам Спартака и то не интересует сей персонаж
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FCSpartakM
1739613191
Заполнилось его 2 гола коням уже. А так в целом да, игрок среднего уровня, как в ЦСКА был, так и сейчас в Спаратке. Абаскалю просто нужны была левая нога, взяли по принципу на безрыбье и рак рыба
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