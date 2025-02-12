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  • Винисиус и Месси могут сыграть против сборной России в 2025 году

Винисиус и Месси могут сыграть против сборной России в 2025 году

В 2025 году может состояться товарищеский турнир с участием России, Бразилии, Аргентины. Об этом сообщил экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.

«Я очень надеюсь на то, что в 2025 году российские и грузинские футболисты сыграют друг с другом! Многие болельщики и журналисты поддержали идею проведения товарищеского матча.

И у меня есть информация, что в Грузии может состояться товарищеский турнир с участием сборных России, Бразилии и Аргентины. Мои знакомые мне сообщили, что есть богатые люди и меценаты, которые хотят пригласить в Тбилиси бразильскую и аргентинскую национальные команды. Не знаю насколько это правда, но такое желание есть. Это было бы грандиозное событие», – сказал Кавазашвили.

  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • Аргентина – действующий чемпион мира.
  • За Бразилию играет самый дорогой футболист в мире Винисиус (200 миллионов евро).

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (3)
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...короче
1739378954
...слушайте, Изя, не делаете уже нам всем здесь смешно, найдите себе шлимазла и крутите ему пейсы...
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Мордаванин
1739379170
батоно анзори не шени мою лысую голову))
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BRO_football
1739388202
Не сыграют. Не царское это дело - в товарищеские матчи играть. Бразилия и Аргентина отправят второй состав. Они и будут играть.
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