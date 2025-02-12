Винисиус и Месси могут сыграть против сборной России в 2025 году

В 2025 году может состояться товарищеский турнир с участием России, Бразилии, Аргентины. Об этом сообщил экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.

«Я очень надеюсь на то, что в 2025 году российские и грузинские футболисты сыграют друг с другом! Многие болельщики и журналисты поддержали идею проведения товарищеского матча.

И у меня есть информация, что в Грузии может состояться товарищеский турнир с участием сборных России, Бразилии и Аргентины. Мои знакомые мне сообщили, что есть богатые люди и меценаты, которые хотят пригласить в Тбилиси бразильскую и аргентинскую национальные команды. Не знаю насколько это правда, но такое желание есть. Это было бы грандиозное событие», – сказал Кавазашвили.