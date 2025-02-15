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Аршавин назвал лучшего игрока РПЛ

Зенитовский функционер Андрей Аршавин высоко оценил полузащитника команды Вендела.

– Тимощук назвал Вендела самым сильным в команде. Согласны?

– Пока идет зимняя пауза, объективно говорить, кто сейчас сильнейший игрок чемпионата, – нельзя. Вендел, безусловно, один из лучших игроков в лиге, а когда он в 100‑процентной форме, наверное, действительно лучший.

– Будет ли он мотивирован этой весной, учитывая его ситуацию?

– У меня сомнений нет. С ним разговаривали наверняка. Опять же, ему ничего не мешает играть. Руководство «Зенита» для него всегда делало все условия по высшему разряду, поэтому, уверен, что эти полгода он доиграет на своем уровне и будет отдаваться полностью.

  • Вендел в «Зените» с 2020 года.
  • За команду он провел 142 матча, забил 21 гол, сделал 32 ассиста.
  • 27-летний игрок стоит 20 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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15.02.2025 11:15
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Комментарии (3)
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Kollljan
1739619652
Вендел покинул сборы по семейным обстоятельствам. Вернется ли? Вот вопрос!
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Прокс
1739621584
А где свиной фарш?? Б
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Борис34684
1739624952
Все правильно, каждая лягушка свое болото хвалит.
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