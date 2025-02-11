Новичок «Зенита» был фигурантом дела о махинациях со ставками

В Бразилии продолжается расследование в отношении полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета, а также его друзей, знакомых и родственников.

Выяснилось, что фигурантом дела о махинациях со ставками был и зимний новичок «Зенита» Луис Энрике.

Вингер получил 30 тысяч реалов (5100 евро) от дяди Пакета в 2023 году. Факт банковского перевода подтвердили бразильские власти по запросу прокуратуры.

Энрике тогда выступал в Испании за «Бетис». Его подозревают в намеренном получении желтой карточки в матче Примеры. После той игры некоторые букмекеры сообщили об аномальных ставках на предупреждение бразильского нападающего.

Против игрока «Зенита» хотели выдвинуть официальные обвинения, но по неизвестным причинам этого не сделали.