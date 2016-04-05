Трагедия в Бразилии. В результате фанатских разборок убит прохожий

Драк было несколько, крупные случились на улице и в метро. Трагедия произошла как раз на улице, когда один из фанатов выстрелил из огнестрельного оружия и попал в проходившего мимо человека. Рана в груди оказалась смертельной.

В метро обошлось без жертв, хотя болельщики очень старались. Транспорту был нанесен внушительный ущерб.

И вот как это выглядело

Полиции удалось задержать троих хулиганов. Вообще, за последние 20 лет в фанатских разборках в Бразилии было убито примерно 20 человек.

Столкновения на стадионе полиции удалось прекратить.