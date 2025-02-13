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  • Агент Алеррандро ответил на вопрос о переходе игрока в ЦСКА

Агент Алеррандро ответил на вопрос о переходе игрока в ЦСКА

Агент Карлос Майнберг, представляющий интересы нападающего «Брагантино» Алеррандро, прокомментировал потенциальный трансфер своего клиента в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что бразилец прошел медицинский осмотр и в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом.

«Можно ли сказать, что сделка состоялась? Еще нет», – сказал Майнберг.

  • По данным журналиста Вене Касагранде, Алеррандро подпишет с москвичами контракт на 4 года. ЦСКА выплатит отступные в размере 5 миллионов евро.
  • 25-летний Алеррандро провел в прошлом сезоне на правах аренды 52 матча за «Виторию» (Сальвадор), забил 21 гол, отдал 7 передач.
  • С 15 голами в 34 матчах он разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии-2024 с нападающим «Коринтианса» Юри Алберто, ранее игравшим за «Зенит».

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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13.02.2025 11:52
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Комментарии (1)
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Борис34684
1739439823
Задолбала вся эта утятина бомбы.
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