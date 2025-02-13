Агент Алеррандро ответил на вопрос о переходе игрока в ЦСКА

Агент Карлос Майнберг, представляющий интересы нападающего «Брагантино» Алеррандро, прокомментировал потенциальный трансфер своего клиента в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что бразилец прошел медицинский осмотр и в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом.
«Можно ли сказать, что сделка состоялась? Еще нет», – сказал Майнберг.
- По данным журналиста Вене Касагранде, Алеррандро подпишет с москвичами контракт на 4 года. ЦСКА выплатит отступные в размере 5 миллионов евро.
- 25-летний Алеррандро провел в прошлом сезоне на правах аренды 52 матча за «Виторию» (Сальвадор), забил 21 гол, отдал 7 передач.
- С 15 голами в 34 матчах он разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии-2024 с нападающим «Коринтианса» Юри Алберто, ранее игравшим за «Зенит».