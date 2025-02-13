Агент Алеррандро ответил на вопрос о переходе игрока в ЦСКА

Агент Карлос Майнберг, представляющий интересы нападающего «Брагантино» Алеррандро, прокомментировал потенциальный трансфер своего клиента в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что бразилец прошел медицинский осмотр и в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом.

«Можно ли сказать, что сделка состоялась? Еще нет», – сказал Майнберг.