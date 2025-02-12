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  • Орлов впечатлен игрой Луиса Энрике против «Спартака»: «Денисов просто не знал, что с ним делать»

Орлов впечатлен игрой Луиса Энрике против «Спартака»: «Денисов просто не знал, что с ним делать»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру футболистов «Зенита» в финале Зимнего кубка РПЛ против «Спартака» (3:0).

«Считаю, с таким составом, с таким подбором исполнителей «Зенит» обязан становиться чемпионом. Хотя в жизни все бывает. Могут вмешаться травмы, что-то еще. Это я к тому, что тем игрокам, которые вчера вышли на поле, равноценной замены нет.

Ну кто может конкурировать с Дркушичем в центре обороны? Игрок основы.

Ну как Мостового выпускать вместо Луиса Энрике? Возможно ли такое? Бразилец опять произвел хорошее впечатление. Забил гол, все четко исполнил. Но важнее даже другое. Как он выигрывал единоборства! Денисов просто не знал, что делать против новичка сине-бело-голубых. Ему приходилось фолить.

Вообще Денисов, мягко говоря, не самое сильное звено в «Спартаке», – сказал Орлов.

  • «Зенит» купил Энрике у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
  • Луис забил «Спартаку» дебютный гол за «Зенит».
  • 16 марта команды сыграют на «Лукойл Арене» в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (11)
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FWSPM
1739370018
Вот это новость. Покажите мне того игрока против которого денисов знает что делать!
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FWSPM
1739370073
Все уже смерились с этим недоразумением в Спартаке что он там делает постоянно в основном составе не знает никто.
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...короче
1739370497
...осталось одно - украсть паспорт у Денисова)...
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andr45
1739371610
Так Денисов вообще ничего не знает) И все это знают, даже Семак) Лишь для Орлова сей факт был неизвестен) Интересно, кто ему подсказал?)
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Мордаванин
1739371764
денисов непомнит к Какому уроку завтра а ты гена дрищешь про "не самое сильное звено в «Спартаке»)0 самое сильноезвено это у кого пятьзвёздочек) они сами разберутся что делать с двоечником
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timon2401
1739372848
эво новость))) всей футбольной общественности это давно известно, ну кроме наверное руководства Спартака и Генадия Орлова
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WILDLING_HRUNDEL
1739375147
Да весь Спартак на полусогнутых от страха вышел на поле) проиграли 0-3 и гордились этим) середняк
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DOCTOR PENALTY
1739376032
Денисов хорошо знал что с ним делать, но... просто пожалел... )
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FCSpartakM
1739376245
Что?Хахаххаха. тот Энрике, который от него убежать не смог ?ХАХАХАХАХА. Гена какой футбол вообще смотрел?
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