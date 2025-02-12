Орлов впечатлен игрой Луиса Энрике против «Спартака»: «Денисов просто не знал, что с ним делать»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру футболистов «Зенита» в финале Зимнего кубка РПЛ против «Спартака» (3:0).

«Считаю, с таким составом, с таким подбором исполнителей «Зенит» обязан становиться чемпионом. Хотя в жизни все бывает. Могут вмешаться травмы, что-то еще. Это я к тому, что тем игрокам, которые вчера вышли на поле, равноценной замены нет.

Ну кто может конкурировать с Дркушичем в центре обороны? Игрок основы.

Ну как Мостового выпускать вместо Луиса Энрике? Возможно ли такое? Бразилец опять произвел хорошее впечатление. Забил гол, все четко исполнил. Но важнее даже другое. Как он выигрывал единоборства! Денисов просто не знал, что делать против новичка сине-бело-голубых. Ему приходилось фолить.

Вообще Денисов, мягко говоря, не самое сильное звено в «Спартаке», – сказал Орлов.