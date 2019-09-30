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CAS отказал «Зениту», «Реал» предложит 220 миллионов за Мбаппе, Месси готовы платить 94 миллиона в год и другие новости
00:33
Серия А. «Наполи» проиграл дома «Лацио» (0:1) и прервал 9-матчевую победную серию
1
00:21
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Лейпциг» (2:1) и вышла на 1-е место
00:13
Уткин: «Знаю только одного человека, который никогда не занимался онанизмом»
3
3 марта
23:48
Оффтоп
Боксера Гассиева заставили заклеить флаг России на форме перед боем в Армении
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Все новости
00:56
Стало известно, сколько денег «Ювентус» должен Дибале
00:42
Оффтоп
Россиянин Гассиев нокаутом победил боксера из США и получил титул WBA
00:06
Определен клуб-лидер по количеству заигранных легионеров в сезоне РПЛ. Это не «Зенит»
1
3 марта
23:40
«Манчестер Юнайтед» поставил перед Гринвудом два условия для возвращения в команду
23:32
Первый тренер Антона Миранчука посоветовал ему чемпионаты для переезда
23:23
Дочь Пеле рассказала, за кого он болел на ЧМ-2022 после вылета Бразилии
23:14
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Факел» – «Химки». Это первая игра в Воронеже с Fan ID
2
23:06
В «Динамо» назвали задачу на сезон Кубка России. Трофей от команды не требуют
22:56
Определен лидер сезона РПЛ по «привезенным» пенальти
22:48
«Ерохин держал Промеса, чтобы его били»: Зарема рада, что апелляция «Зенита» в CAS провалилась
2
22:42
Роналду не забил последней команде чемпионата Саудовской Аравии. Его команда трижды отличилась после 90-й минуты
3
22:33
Рейтинг трансляции матча «Локомотив» – «Спартак» превзошел показатель игр «Ливерпуль» – «Реал» и «МЮ» – «Барселона»
1
22:21
Видео
«Это наш гимн»: в «Крыльях Советов» рассказали, какую песню любят ставить в раздевалке
2
22:03
Оффтоп
«Локомотив» разгромил «Витязь», СКА – минское «Динамо» и другие результаты плей-офф КХЛ
22:00
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«Наполи» сегодня сыграет с «Лацио». Забьет ли Хвича?
21:57
«Я плакал»: Ломовицкий назвал самый тяжелый момент в карьере
21:49
«Спартак» отправил призовые за Зимний кубок РПЛ на благотворительность
2
21:43
«Не ведитесь на короткие юбки и большие сиськи»: Быстров дал совет молодым игрокам
12
21:34
Писарский помимо фамилии и отчества хотел сменить имя
14
21:27
Петржела ответил, является ли Дзюба легендой российского футбола
1
21:20
Матч «Факел» – «Химки» установил два антирекорда сезона РПЛ
2
21:04
Фото
«Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика
10
20:50
РПЛ. «Факел» и «Химки» сыграли вничью (1:1), Мирзов не забил пенальти
6
20:44
Красивый футбол
17-летний сын Роналдиньо не отстает от отца: подписал контракт с «Барсой» и встречается со сногшибательной красоткой
3
20:40
Фото
Акинфеев и Джикия оплатили ремонт в доме сирот, чья мама попала под поезд. В противном случае их отдали бы в детдом
5
20:32
Головин рассказал об откровенном разговоре с тренером «Монако»: «Это был поворотный момент»
20:19
Оффтоп
Теннисист Медведев победил первую ракетку мира и вышел в финал турнира в Дубае, где сыграет с другим россиянином
1
20:11
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РПЛ высмеяла обновленный состав «Химок» с помощью бабушки-мема
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ФК Милан - посты
Город
Милан
Дивизион
Италия-Серия А
Сайт
http://www.acmilan.com
Стадион
Джузеппе Меацца
Тренер
Стефано Пиоли
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30.09.2019 20:57
Андрей Шевченко может уйти в Милан
Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло близок к увольнению. Отмечается, что в настоящее время в «Милане» склоняются к приглашению наставника сборной Украины Андрея Шевченко
27.09.2019 21:06
Дженнаро Гаттузо в московское Динамо или Спартак ?
Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву. Одной из целей визита 41-летнего итальянца является возможность найти работу в каком-нибудь российском клубе
20.07.2019 15:04
Ибрагимович тренеру: Вали домой мелкая шл#ха !
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вступил в словесную перепалку с тренером «Лос-Анджелеса» после матча MLS.
25.05.2019 19:46
Дети футбольных легенд в большом футболе
Давайте посмотрим на детей футбольных легенд которые пошли по стопам своих отцов и решили так же играть в большой футбол. Кое – какие имена я думаю для вас станут открытием.
24.10.2018 12:46
Результаты всех туров Серии А сезон 2018-2019
Внимание!! Только результаты туров!! Прогнозы не принимаются!!
13
18.08.2017 19:30
Чемпионат Италии по футболу 2017/2018 (Серия А) Чемпион уже ясен?
Макаронник – коротко о старте чемпионата Италии по футболу (Серии А) и шансов команд на скудетто.
2
29.07.2017 15:00
Русский форвард – лучший бомбардир Лиги Европы. Почему это важно?
Блог «Андре Андре» разбирается в истории Максима Максимова – российского нападающего, который с 7-ю голами лидирует в списке бомбардиров Лиги Европы 2017/18.
17
18.07.2017 20:57
Милан vs Китай
«Милан» захватил трансферный рынок в этом году. Китай сделал то же самое в 2016. Блог «Футбольный Мир» сравнил затраченные на покупку футболистов деньги обеих сторон. Кто потратил больше?
06.06.2017 14:05
Балотелли может приехать в чемпионат России. Он вообще нужен?
Чемпионат России может заполучить одного из самых неординарных форвардов мира в лице Марио Балотелли. В своем блоге предлагаю найти ответ на тему того – нужен ли он российскому футболу?
35
03.06.2017 12:20
О «проклятии» победителя Лиги чемпионов
Лигу чемпионов никто не может выиграть два раза подряд. Реал в этом году имеет на это все шансы. Разбираем, когда еще действующий победитель Лиги Чемпионов выходил в финал и насколько реальны были его шансы взять «ушастый» кубок
25.05.2017 00:26
Доннарумма в топ-клубе.
Почему главный итальянский талант не заиграет в топ-клубе?
3
26.04.2017 19:49
Концепты футбольных форм на сезон 2017/2018
Предлагаю вашему вниманию возможные варианты экипировки различных команд на следующий сезон.
1
21.04.2017 16:25
Старое доброе ультранасилие
Задыхаясь от отсутствия брутальности в современном футболе, давайте вспомним пятерку парней из прошлого, рядом с которыми даже Понтус Вернблум покажется безобидной девочкой-скаутом
06.03.2017 13:44
Летом Хонда перейдёт в «Сиэтл Саундерс»
Японский хавбек отправится в МЛС.
06.03.2017 13:17
«Милан» поборется с «Челси» за Конти
«Россонери» нацелились на игрока «Аталанты».
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