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    Бомбалейла Все блоги -

    Вы точно не угадаете, за кого болеет Мбаппе – он швырял пульт, когда этот клуб проигрывал

    26 октября, 10:23
    И нет, это не «Реал».

    Килиан Мбаппе – болельщик «Реала», это не секрет: есть много фото, где он сидит на фоне плакатов с игроками клуба и в майке Криштиану Роналду. Но это еще не все – в сердце Мбаппе есть место для другого клуба. И это очень неожиданный вариант.

    Итак. Килиан Мбаппе – болельщик «Милана». Видели вот эти фото?

    Это не просто рандомные фотографии с Мбаппе в форме «Милана». У них есть предыстория, которая раскрывается в нескольких цитатах:

    • Мбаппе говорил: «Если я когда-нибудь приеду в Серию А, то хочу играть только за «Милан»;
    • Еще одна цитата Мбаппе: «В детстве у меня была няня – она и вся ее семья болели за «Милан». Я часто проводил с этими людьми время, поэтому смотрел много матчей «Милана» и болел за этот клуб»;
    • Мать Килиана Мбаппе Ламари рассказывала так: «Когда он приходил домой после школы, то сразу же включал матчи «Милана» и говорил только о нем. Если «Милан» проигрывал, то Килиан швырял пульт и ругался на итальянском».

    Впервые о любви Мбаппе к «Милану» стало известно пару лет назад. Паоло Мальдини даже отвечал на вопросы о будущем трансфере: «Мне кажется, этот переход бы украсил чемпионат Италии и сделал бы карьеру самого Килиана ярче. Но сейчас главная проблема состоит именно в финансовом вопросе. «Милан» не сможет потянуть запросы Мбаппе».

    Кстати, «Милану» он забил гол в очном матче от 25 октября и помог «ПСЖ» победить со счетом 3:0.

    Фото: imago-images.de/Global Look Press

    Рейтинг: 3 Голосов: 6
    Комментарии3
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      Рейтинг: +18108

      Garrincha58 18 часов назад

      да пофиг

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      Рейтинг: +556

      El_Chori 20 часов назад

      Да этот глоришка за кого только не болел

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      Рейтинг: +1985

      Таврида 26 октября, 10:44

      Это вы там не знали, нам уже сообщили https://bombardir.ru/news/712013-mat-mbappe-raskryla-za-kakuyu-komandu-kilian-bolel-v-detstve, бггг

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