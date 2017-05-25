Доннарумма в топ-клубе.

Почему главный итальянский талант не заиграет в топ-клубе?

Ему всего лишь 18 лет, а его уже сравнивают с великими и пророчат большое будущее. Но в истории футбола много примеров, когда талантливые игроки не реализовывали свой талант. Далеко ходить не надо. Взять тот же Милан.В 80-ых в воротах клуба стал всё чаще появляется молодой талант – Франческо Антониоли. Сейчас вы вряд ли о нём вспомните, но тогда его называли вторым Дзоффом. Знакомо не правда? В итоге всю карьеру он провёл в Болонье , Чезене и Сампдории. Конечно Джиджи может не повторить его судьбу, но я приведу несколько доводов, основанных на фактов, почему Доннарумма не заиграет в топ-клубе.

1.Нестабильность. Обратимся к статистике. Доннарумма пропускает в среднем 1.16 гола за матч. Да, в нынешнем Милане это очень приличные цифры. Но Джиджи нестабилен. В первых 3-х матчах он пропустил 7 голов при 7 сейвах, то есть каждый второй удар. Дальше пошла чередация удачных матчей с провальными. Самый неудачный матч для Доннаруммы это матч 10 тура с Дженоа, тогда он пропустил 3 гола и сделал всего лишь 1(!) сейв.

2. Потеря концетрации во время матчей. В топ-клубах один из важнейших компонентов удачного выступления вратаря это умение держать концентрацию. А если посмотреть на статистику, то видно, что самые удачные матчи для Доннаруммы это те, в которых по его воротам было нанесено большое количество ударов, то есть он постоянно был в тонусе. К примеру матч 24-го тура против Лацио. В нём по воротам Милана было нанесено 10 ударов, и лишь 1 стал голевым. Обратный пример последнее миланское дерби, в котором Джиджи пропустил каждый второй мяч.

3. Плохая игра ногами. Этот компонент игры можно подтянуть тем более, что Джиджи только 18 лет. Но на данный момент это не является сильной частью вратаря. Неточные пасы и плохая техника всё это сказывается и на результате команды, ведь иногда эти ошибки становятся результативными.https://youtu.be/N6S4Tvvg0WA

4. Неуверенная игра при прострелах и навесах. Каждый, кто смотрел матчи Милана думаю замечал , что при прострелах Доннарумма частенько идёт на перехват , неудачно. Таким образом ворота оказываются пустыми. В лучшем случае кто-то из защитников подстрахует вратаря, а в худшем будет гол.

На данный момент Доннарумма является идеальным вариантом для клуба середнячка. Вратарь, который может потащить любой мяч, обладающий ростом, реакцией , пластикой , с несомненным талантом. В клубах середняках ошибки вратаря меркнут в количестве спасений вратаря, а вот в топ-клубах ударов по воротам меньше, и ошибки становятся более заметны. Пример Лорис Кариус, в Майнце он был звездой, а в Ливерпуле запасным, хотя статистика у него в Ливерпуле даже лучше чем в Майнце. Просто ошибки заметней.