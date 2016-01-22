Хороший шанс для "Милана"

В середине недели были сыграны матчи Кубка Италии и многие прошли мимо этого события, а зря. *статья написана 21.12.15

В середине недели были сыграны матчи Кубка Италии и многие прошли мимо этого события, а зря. Уже на стадии 1/8 финала случилось несколько сенсаций.

Сенсация – это конечно же проигрыш «Дженоа» от «Алессандрии» - команды из третьего по силе дивизиона Италии. Удивила «Рома», уступившая футбольному клубу «Специя» из Серии Б. Ну и многих впечатлила победа новичка Серии А - «Карпи» над грозной «Фиорентиной».

Но я бы хотел акцентировать Ваше внимание на «Милане». Нет, «Милан» не удивил. Победа над «Сампдорией» (2:0) была логичной и никого не смущала. Я о более глобальном. О Кубке Италии, как о трофее. Для «россо-нери» было бы очень кстати сейчас выиграть этот титул по многим причинам.

Во-первых, в Серии А сейчас сильная конкуренция и команда Михайловича реально может пролететь мимо еврокубков, а победа в национальном кубке дает прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Да, это не Лига Чемпионов, но такой великой команде негоже терять евроочки из года в год, а Лига Европы – это неплохой шанс наверстать упущенное за два года.

Во-вторых, миланцы давненько не выигрывали никаких кубков (неофициальные не в счет), в команде маловато игроков, победивших в каком-нибудь турнире с «Миланом». Последний трофей команда завоевала в 2011 году – после победы в Серии А, выиграли Суперкубок Италии. Из того составе осталось трое. Двое из них – это Аббьяти и Де Шильо, который в команде только числился. Победа в Coppa Italia придаст уверенности и положительных эмоций.

В-третьих, в своей длинной истории «Милан» выигрывал этот турнир всего лишь 5 раз. Сильно вперед убежали «Ювентус» (10 раз) и «Рома» (9 раз). У соседей из «Интера» 7 побед, а это тоже мотивация. Догнать и опередить главных врагов – мед для фанатов клуба. Даже «Фиорентина» и «Лацио» Кубок Италии выигрывали чаще «Милана». Слишком наплевательски относятся «красно-черные» к этому трофею.

Но в этом сезоне все может измениться. Я не случайно акцент сделал именно на этой команде. «Дьяволам» повезло с сеткой турнира. В четвертьфинале команда сразится с «Карпи», а в полуфинале с победителем пары «Специя» - «Алессандрия». Выход в финал кажется вполне реальным. А вот в финале уже придется потрудиться. За право быть вторым финалистом поборются: «Лацио», «Ювентус», «Интер» и «Наполи».

В любом случае, главный тренер «россо-нери» Синиша Михайлович заявлял, что этот турнир для команды очень важен, а это значит, что будет интересно.

21.12.15