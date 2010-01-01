Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луситанс - турнирная таблица

Андорра-ла-Велья
Андорра. Примера Дивизио
Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Фенербахче
2
Манчестер Юнайтед
3
Фейеноорд
4
Заря
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
8
6
2
13
6
4
0
2
12
4
8
12
6
2
1
3
3
7
-4
7
6
0
2
4
2
8
-6
2
Группа B
1
АПОЭЛ
2
Олимпиакос
3
Янг Бойз
4
Астана
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
8
6
2
12
6
2
2
2
7
6
1
8
6
2
2
2
7
4
3
8
6
1
2
3
5
11
-6
5
Группа C
1
Сент-Этьен
2
Андерлехт
3
Майнц
4
Габала
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
8
5
3
12
6
3
2
1
16
8
8
11
6
2
3
1
8
10
-2
9
6
0
0
6
5
14
-9
0
Группа D
1
Зенит
2
АЗ Алкмаар
3
Маккаби
4
Дандолк
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
17
8
9
15
6
2
2
2
6
10
-4
8
6
2
1
3
7
9
-2
7
6
1
1
4
5
8
-3
4
Группа E
1
Рома
2
Астра
3
Виктория
4
Аустрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
16
7
9
12
6
2
2
2
7
10
-3
8
6
1
3
2
7
10
-3
6
6
1
2
3
11
14
-3
5
Группа F
1
Генк
2
Атлетик
3
Рапид
4
Сассуоло
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
13
9
4
12
6
3
1
2
10
11
-1
10
6
1
3
2
7
8
-1
6
6
1
2
3
9
11
-2
5
Группа G
1
Аякс
2
Сельта
3
Стандард
4
Панатинаикос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
11
6
5
14
6
2
3
1
10
7
3
9
6
1
4
1
8
6
2
7
6
0
1
5
3
13
-10
1
Группа H
1
Шахтер
2
Гент
3
Брага
4
Коньяспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
21
5
16
18
6
2
2
2
9
13
-4
8
6
1
3
2
9
11
-2
6
6
0
1
5
2
12
-10
1
Группа I
1
Шальке-04
2
Зальцбург
3
Краснодар
4
Ницца
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
9
3
6
15
6
2
1
3
6
6
0
7
6
2
1
3
8
8
0
7
6
2
0
4
5
11
-6
6
Группа J
1
Фиорентина
2
ПАОК
3
Карабах
4
Слован
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
15
6
9
13
6
3
1
2
7
6
1
10
6
2
1
3
7
12
-5
7
6
1
1
4
7
12
-5
4
Группа K
1
Спарта
2
Саутгемптон
3
Хапоэль БШ
4
Интер
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
8
6
2
12
6
2
2
2
6
4
2
8
6
2
2
2
6
6
0
8
6
2
0
4
7
11
-4
6
Группа L
1
Османлыспор
2
Вильярреал
3
ФКСБ
4
Цюрих
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
10
7
3
10
6
2
3
1
9
8
1
9
6
1
3
2
5
7
-2
6
6
1
3
2
5
7
-2
6
Команда
1
Манчестер Юнайтед
2
Фенербахче
3
Фейеноорд
4
Заря
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
0
1
2
1
1
6
3
0
2
1
2
4
-2
2
Группа 1
1
АПОЭЛ
2
Янг Бойз
3
Астана
4
Олимпиакос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
0
1
6
2
4
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
5
3
2
4
Группа 2
1
Андерлехт
2
Майнц
3
Сент-Этьен
4
Габала
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
11
5
6
6
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
2
0
2
1
1
5
3
0
0
3
4
8
-4
0
Группа 3
1
Зенит
2
АЗ Алкмаар
3
Маккаби
4
Дандолк
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
Группа 4
1
Рома
2
Виктория
3
Астра
4
Аустрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
11
4
7
7
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
3
6
-3
1
Группа 5
1
Атлетик
2
Генк
3
Рапид
4
Сассуоло
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
5
4
9
3
3
0
0
6
1
5
9
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
5
4
1
4
Группа 6
1
Аякс
2
Сельта
3
Стандард
4
Панатинаикос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
1
2
0
5
3
2
5
3
0
3
0
4
4
0
3
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 7
1
Шахтер
2
Брага
3
Гент
4
Коньяспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
0
11
9
3
1
1
1
6
6
0
4
3
1
1
1
7
7
0
4
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа 8
1
Шальке-04
2
Краснодар
3
Зальцбург
4
Ницца
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
1
1
1
6
4
2
4
3
1
0
2
2
2
0
3
3
1
0
2
2
4
-2
3
Группа 9
1
Фиорентина
2
Карабах
3
ПАОК
4
Слован
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
10
4
6
6
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
1
1
2
1
1
4
3
1
0
2
5
5
0
3
Группа 10
1
Спарта
2
Саутгемптон
3
Интер
4
Хапоэль БШ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
3
3
0
6
3
1
1
1
3
3
0
4
Группа 11
1
Османлыспор
2
Вильярреал
3
ФКСБ
4
Цюрих
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
3
2
1
5
Команда
1
Фенербахче
2
Манчестер Юнайтед
3
Фейеноорд
4
Заря
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
1
2
1
6
-5
1
3
0
0
3
0
4
-4
0
Группа 1
1
Олимпиакос
2
АПОЭЛ
3
Янг Бойз
4
Астана
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
0
3
2
9
-7
0
Группа 2
1
Сент-Этьен
2
Андерлехт
3
Майнц
4
Габала
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
4
2
7
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
1
1
4
8
-4
4
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 3
1
Зенит
2
АЗ Алкмаар
3
Маккаби
4
Дандолк
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
7
1
6
3
1
1
1
1
5
-4
4
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
0
1
2
3
5
-2
1
Группа 4
1
Астра
2
Рома
3
Аустрия
4
Виктория
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
6
-2
6
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
1
1
8
8
0
4
3
0
2
1
2
5
-3
2
Группа 5
1
Генк
2
Атлетик
3
Рапид
4
Сассуоло
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
7
8
-1
3
3
0
1
2
1
6
-5
1
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
4
7
-3
1
Группа 6
1
Аякс
2
Сельта
3
Стандард
4
Панатинаикос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
1
1
4
2
2
4
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 7
1
Шахтер
2
Гент
3
Брага
4
Коньяспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
5
5
9
3
1
1
1
2
6
-4
4
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
0
3
1
9
-8
0
Группа 8
1
Шальке-04
2
Зальцбург
3
Краснодар
4
Ницца
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
2
2
0
6
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
1
0
2
3
7
-4
3
Группа 9
1
Фиорентина
2
ПАОК
3
Карабах
4
Слован
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
0
1
5
5
0
6
3
1
0
2
2
8
-6
3
3
0
1
2
2
7
-5
1
Группа 10
1
Хапоэль БШ
2
Спарта
3
Саутгемптон
4
Интер
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
0
1
2
0
2
-2
1
3
0
0
3
4
8
-4
0
Группа 11
1
Вильярреал
2
Османлыспор
3
ФКСБ
4
Цюрих
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
0
3
0
4
4
0
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
1
2
2
5
-3
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
5
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
6
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
7
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+