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20.02.2017 18:50Летом Марсело Бьелса возглавит «Лилль», куда пришел новый владелец со свежими деньгами. Самый нестандартный тренер мира снова готов удивлять. «Бомбардир» рассказывает, почему скоро новую команду Бьелсы будут называть самой веселой в Европе.6
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19.02.2017 20:30«Ювентус» был несправедливо лишен чемпионства в сезоне 2005/06. «Барселоне» нужен Клопп. Дайджест событий дня«Милан» планирует масштабную закупку летом. По окончании сезона Бьелса возглавит «Лилль». Россия выиграла Кубок Легенд. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.5
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