Худший клуб евросезона. Денег нет, а фанаты нападают на игроков

Еще недавно «Лилль» делал золотой дубль с Азаром и Жервиньо, а сейчас там – кошмар.

Когда-то они были хороши

В 2011 году «Лилль» был абсолютно лучшим клубом Франции. Под руководством Руди Гарсии он выиграл и чемпионат, и Кубок Франции, а тройка Жервиньо-Соу-Азар рвала в клочья любую оборону. В Лиге чемпионов «Лилль» был не столь успешен – в один сезон обыграл ЦСКА, в другой – БАТЭ, но оба раза занимал последние четвертые места в группах. В своей лиге с тех пор «Лилль» неизменно финишировал в восьмерке, только в прошлом сезоне скатился на 11-е место.

Этот сезон – самый ужасный

В XXI веке «Лилль» еще не падал так низко. В сезоне-2002/03 клуб занял 14-е место – это худший результат, но сейчас «Лилль» идет в зоне вылета на предпоследнем месте в Лиге 1. В первом туре был разгромлен «Нант» с Клаудио Раньери (3:0), но в следующих девяти матчах «Лилль» не побеждал вообще, да еще и проиграл шесть раз. Впереди ждали две смены тренеров и плавный спуск на дно. В 2018-м клуб провел 11 матчей, но выиграл всего два. И заодно вылетел из всех кубков.

Скандал с Бьелсой

У «Лилля» десятилетие начиналось с золотого дубля, а у Марсело Бьелсы – со всемирного признания. Аргентинский тренер сделал очень симпатичную сборную Чили, которая вышла из группы на ЧМ-2010, а затем выстроил красивый «Атлетик», который долетел до финала Лиги Европы, выкинув по пути «МЮ». Вот только дальше не задалось – с «Марселем» он даже не добрался до зоны ЛЧ, а в «Лацио» и вовсе поработал… два дня. Тем не менее, боссы «Лилля» добились внимания Бьелсы, и еще в мае 2017-го он возглавил клуб, потратив на трансферы 64 миллиона евро.

В ноябре, когда стало ясно, что дела идут скверно, полезли слухи об отставке Бьелсы. «Лилль» скатился в зону вылета, а французские СМИ написали, что клуб и тренер не могут договориться о сумме компенсации за расторжение контракта – Бьелсе предлагали семь миллионов евро, но он требовал в два раза больше. Крайне некрасивой выглядела история, когда Бьелса уехал к умирающему другу, который занимался физподготовкой в Чили и «Атлетике», а клуб отстранил тренера за поездку без разрешения. Через день аргентинца даже не пустили на базу, чтобы тот забрал вещи. На сегодня клуб и тренер до сих пор не решили свои проблемы и угрожают друг другу судом.

Три гола «полевому» вратарю

Уже во втором туре в матче против «Страсбура» «Лилль» попал в идиотскую ситуацию. Во-первых, Бьелса использовал все три замены уже к 37-й минуте. Во-вторых, на 63-й минуте был удален вратарь, поэтому полчаса в воротах стояли полевые игроки (сначала Де Превиль, а затем Амаду). Счет к тому времени был еще 0:0, но в итоге «Лилль» уехал с крупным поражением 0:3. А «Страсбур» потом выбьет «Лилль» еще и из Кубка.

Переигровка и разгром

В восьмом туре «Лилль» отправился в гости к «Амьену», где открыл счет на 16-й минуте. Фанаты «Лилля», празднуя гол, навалились на барьер, который не выдержал такого давления. Итог – 26 человек пострадало, а матч отменен. Руководители клубов обвиняли друг друга, а саму игру нужно было переиграть. В переигровке, как раз перед увольнением, Бьелса получил хорошо ему знакомые 0:3.

Запрет на трансферы

В декабре национальный директорат по управлению, отслеживающий положение французских футбольных клубов, остался недоволен финансовым положением «Лилля» и не был удовлетворен финансовыми гарантиями, которые представило руководство. Поэтому клубу запретили трансферы этой зимой.

Угрозы перевода во вторую лигу

Спустя два месяца тот же орган пригрозил «Лиллю» переводом в Лигу 2. Зимой клуб так и не смог усилиться из-за запрета, но ситуация к лучшему не поменялась. Таким образом, «Лилль» может быть насильно переведен в лигу рангом ниже по окончании сезона, если финансовое положение не улучшится. Не в последнюю очередь все это происходит из-за разбирательств с Марсело Бьелсой. Хотя такие меры вряд ли понадобятся – «Лилль» и так идет в зоне вылета.

Фанаты побежали ругаться с игроками прямо на поле

Это произошло по окончании матча 29-го тура чемпионата Франции, где «Лилль» не смог переиграть «Монпелье» (1:1). С криками «вы позорите наши футболки» фанаты ринулись на поле, где напали на футболистов. «Не понимаю их реакцию, они могли показать недовольство по-другому, – прокомментировал инцидент капитан команды Ибраим Амаду. – Мы рады тем, кто будет поддерживать нас до конца, остальные на стадион пусть лучше не возвращаются».

Quelle tristesse à Lille quand les supporters et DVE, désabusés, envahissent le terrain en fin de match pour aller «bousculer» les joueurs du @losclive #LOSCMHSC pic.twitter.com/sSLLPojQ4f — Julie Dremière (@ju_drem) 10 марта 2018 г.

Что дальше?

C нового года клуб возглавляет Кристоф Гальтье, который до этого проработал восемь сезонов с «Сент-Этьеном» (выиграл Кубок Лиги в 2013-м). Как уже было сказано – две победы в 11 матчах. Команда регулярно забивает (за исключением двух игр) и регулярно пропускает (за исключением одной). Календарь больше за «Лилль», из серьезных соперников остался лишь «Марсель», остальные – середняки и аутсайдеры, конкурентам придется чуть сложнее. Так что пока не все еще потеряно. Но сезон в новейшей истории «Лилля» – все равно самый ужасный.