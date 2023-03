Худший клуб евросезона. Денег нет, а фанаты нападают на игроков

В 2011 году «Лилль» был абсолютно лучшим клубом Франции. Под руководством Руди Гарсии он выиграл и чемпионат, и Кубок Франции, а тройка Жервиньо-Соу-Азар рвала в клочья любую оборону. В Лиге чемпионов «Лилль» был не столь успешен – в один сезон обыграл ЦСКА, в другой – БАТЭ, но оба раза занимал последние четвертые места в группах. В своей лиге с тех пор «Лилль» неизменно финишировал в восьмерке, только в прошлом сезоне скатился на 11-е место.

В XXI веке «Лилль» еще не падал так низко. В сезоне-2002/03 клуб занял 14-е место – это худший результат, но сейчас «Лилль» идет в зоне вылета на предпоследнем месте в Лиге 1. В первом туре был разгромлен «Нант» с Клаудио Раньери (3:0), но в следующих девяти матчах «Лилль» не побеждал вообще, да еще и проиграл шесть раз. Впереди ждали две смены тренеров и плавный спуск на дно. В 2018-м клуб провел 11 матчей, но выиграл всего два. И заодно вылетел из всех кубков.

У «Лилля» десятилетие начиналось с золотого дубля, а у Марсело Бьелсы – со всемирного признания. Аргентинский тренер сделал очень симпатичную сборную Чили, которая вышла из группы на ЧМ-2010, а затем выстроил красивый «Атлетик», который долетел до финала Лиги Европы, выкинув по пути «МЮ». Вот только дальше не задалось – с «Марселем» он даже не добрался до зоны ЛЧ, а в «Лацио» и вовсе поработал… два дня. Тем не менее, боссы «Лилля» добились внимания Бьелсы, и еще в мае 2017-го он возглавил клуб, потратив на трансферы 64 миллиона евро.

В ноябре, когда стало ясно, что дела идут скверно, полезли слухи об отставке Бьелсы. «Лилль» скатился в зону вылета, а французские СМИ написали, что клуб и тренер не могут договориться о сумме компенсации за расторжение контракта – Бьелсе предлагали семь миллионов евро, но он требовал в два раза больше. Крайне некрасивой выглядела история, когда Бьелса уехал к умирающему другу, который занимался физподготовкой в Чили и «Атлетике», а клуб отстранил тренера за поездку без разрешения. Через день аргентинца даже не пустили на базу, чтобы тот забрал вещи. На сегодня клуб и тренер до сих пор не решили свои проблемы и угрожают друг другу судом.

Уже во втором туре в матче против «Страсбура» «Лилль» попал в идиотскую ситуацию. Во-первых, Бьелса использовал все три замены уже к 37-й минуте. Во-вторых, на 63-й минуте был удален вратарь, поэтому полчаса в воротах стояли полевые игроки (сначала Де Превиль, а затем Амаду). Счет к тому времени был еще 0:0, но в итоге «Лилль» уехал с крупным поражением 0:3. А «Страсбур» потом выбьет «Лилль» еще и из Кубка.

В восьмом туре «Лилль» отправился в гости к «Амьену», где открыл счет на 16-й минуте. Фанаты «Лилля», празднуя гол, навалились на барьер, который не выдержал такого давления. Итог – 26 человек пострадало, а матч отменен. Руководители клубов обвиняли друг друга, а саму игру нужно было переиграть. В переигровке, как раз перед увольнением, Бьелса получил хорошо ему знакомые 0:3.

#France: #Amiens vs #Lille, there was a disaster. Safety fence collapsed under the weight of fans. 26 injuries (4 of them severe). pic.twitter.com/y7yzfJ4UKL