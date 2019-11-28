За год в «Монако» ничего не поменялось: увольняют Жардима из-за плохой игры, нанимают молодого тренера

Сейчас клубом рулит Роберто Морено.

Чуть больше года назад (точнее, в октябре 2018-го) «Монако» впервые уволил Леонарду Жардима. На тот момент все действительно было очень плохо: за девять туров «Монако» выиграл лишь один матч, плелся возле зоны вылета.

Клубу нужна была небольшая перезагрузка – и он получил ее в виде назначения Тьерри Анри. Но новый тренер не оправдал никаких надежд. За 3 месяца, что Анри тренировал «Монако», он: а) Выиграл лишь два раза; б) Не улучшил игру; в) Психовал – отправлял основных игроков в резерв – и конфликтовал с некоторыми футболистами. Пришлось возвращать Жардима.

За год ситуация несколько выправилась в плане результатов, но Жардим потерял доверие футболистов. К примеру, перед матчем с «Лиллем» футболисты «Монако» уговаривали Жардима сыграть по схеме 3+5+2, а не по схеме 4+3+3 – так, по мнению футболистов, в обороне за счет числа защитников они сыграют надежнее. В итоге «Монако» разнес «Лилль» – 5:1.

Еще один фактор не в пользу «Монако»: только 6 из 20 команд Лиги 1 пропустили больше голов, чем «Монако». За 18 туров в ворота «Монако» влетели 26 мячей.

Все это сложилось в мощный пласт и придавило перспективы Жардимы в «Монако». Поэтому клуб расстался с ним и пригласил на его место Роберта Морено. Схема повторилась через год – «Монако» разочаровался в Жардиме и пригласил молодого тренера.

Кто такой Роберт Морено

Самый яркий момент в карьере Роберта Морено – работа со сборной Испании. С марта Морено был исполняющим обязанности тренера Испании, а летом ему предложили контракт до середины 2020-го. Вообще-то главным в сборной Испании должен быть Луис Энрике, но из-за трагедии в семье (в августе у него умерла дочь) он на время отошел от работы.

Морено, возглавлявший на тот момент Испанию, неоднократно говорил, что уступит Энрике место, если тот вернется в сборной. Дальше ситуация развивалась так: Энрике возвращается к работе со сборной Испании, а Морено, входивший ранее в его тренерский штаб, уходит.

У Морено нет разумного объяснения этой ситуации, но журналисты вытащили из него комментарий по теме. «Во время нашей встречи я говорил то, что повторял и публично: в любой момент я с радостью отойду в сторону. К моему удивлению, он ответил: «Хорошо, но ты больше не будешь работать со мной. Весь остальной штаб будет, но ты – нет». Я пытался понять, что я сделал не так, раз он не может на меня рассчитывать», – говорил Морено.

Сейчас Морено заключил контракт с «Монако» до 2022 года. О перспективах Морено в новой команде говорить не будем. Лишь скажем, что «Монако» достался молодой и тактически продвинутый персонаж:

1. Обожает технологии. Как-то сказал, что без технологий и различных программ разговоры о тактике в скором времени не будут иметь смысла.

2. Мечтает снять фильм о тактике.

3. Вместе с женой записывали на видео нарезки матчей, когда работал видеоаналитиком в детских командах Испании. Позже изучал по ним психологию игры молодых футболистов.

4. Написал книгу о схеме «4+4+2».

5. У Морено есть собственное понимание психологии некоторых футболистов. К примеру, в интервью BBC он рассказывал, что Серхио Рамос играет лучше, когда его ненавидят все вокруг. Поэтому перед матчами он специально ругал Рамоса, чтобы завести его.

6. Говорит, что у него не было профилей в социальных сетях до назначения главным тренером в сборной Испании: «Меня раздражают, когда меня что-то отвлекает от тактики».

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