У них Слимани вернулся!

Ислам Слимани в последние сезоны был максимально плохим парнем. Спорный по статистике первый год в «Лестере» – единственное из того, что Слимани хотя бы показал после «Спортинга». Ужас в «Ньюкасле», полная деградация в «Фенербахче» – все это окружало карьеру Слимани до его перехода в «Монако». Зачем такой парень и без того проблемному «Монако»? Теперь знаем.

Зацените показатели результативности Слимани в чемпионатах после его отъезда из «Спортинга»:

2016/17: АПЛ, 23 матча, 7 голов, 4 ассиста.

2017/18: АПЛ, 16 матчей, 1 гол, 1 ассист.

2018/19: Турция: 15 матчей, 1 гол.

2019/20: Лига 1: 9 матчей, 5 голов, 7 передач.

Одним стартом этого сезона в «Монако» Слимани уже перекрыл собственную статистику голов и передач в «Лестере», «Ньюкасле» и «Фенербахче». «Монако» при этом идет в таблице чемпионата Франции только на 11 месте. Команда забила в этом сезоне 20 мячей – в 12 из них каким-то образом поучаствовал Слимани. Он будто опять попал во времена «Спортинга».

Меньше года назад «Фенербахче» пытался вернуть Слимани «Лестеру», когда тому было совсем плохо. На таком контрасте Слимани сейчас идеально заиграл в «Монако» в паре с Бен-Йеддером. «Тренер знает мои качества, как меня использовать. Это придает мне уверенности. Виссам и я хорошо работаем вместе. Мы разные типы игроков: он взрывной и любит находить место. Но мы оба опытные игроки», – рассказывал Слимани. На Головина они тоже хорошо влияют:

Triangulação perfeita!!!



Ben Yedder Slimani Golovin



pic.twitter.com/t7vXHf1Lnu — AS Monaco BR(@AS_Monaco_BR) November 11, 2019

Слимани не зря упомянул тренера. Именно Леонарду Жардим работал с ним в «Спортинге», когда Слимани только переехал в Европу из алжирского «Белуиздада». При нем игрок адаптировался к европейскому футболу, а потом выдал два прорывных сезона и поднял себе цену. Теперь Жардиму надо было перестраивать «Монако» – опыт взаимоотношений с Исламом Слимани пригодился.

«Лестер» покупал Слимани из «Спортинга» за 29 миллионов фунтов. На тот момент для английского клуба это были рекордные деньги. Сейчас Слимани по-прежнему принадлежит «Лестеру», но в АПЛ уже не вернется. Sky Sports утверждает, что арендное соглашение в «Монако» предусматривает сумму выкупа всего в 7,8 миллионов фунтов. «Лестер» толком не заработает, «Монако» почти не потратит.

Прочувствуйте эту схему еще раз:

В «Монако» взяли в аренду Ислама Слимани, в которого никто не верил. В «Монако» сделали Слимани основным форвардом у знакомого тренера. В «Монако» докупили к Слимани Бен-Йеддера (9 голов, 1 пас). Он всегда много забивал. В «Монако» хорошо играют оба. Теперь Слимани выкупят – все довольны.

Слимани оказался не единственным провальным игроком, которого подобрали в «Монако». Желсона Мартинша (играл в аренде в прошлом сезоне) выкупили у «Атлетико» за 30 миллионов евро. В аренду пришел Бакайоко, не заигравший в «Челси» и в «Милане». Все они прогрессируют, но преображение Слимани все равно перекрывает любое достижение остальных.

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