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    Гол Слимани «Зениту» – обещание перед фанатами


    3
    Голосов: 5
    12.02.2019 22:50
    И сразу победа.

    Ислам Слимани с августа играет в Турции. «Фенербахче» арендовал его у «Лестера» до конца сезона, но вместо забивного игрока получил проблему. За 14 матчей чемпионата Турции Слимани отметился всего одним голом в ворота «Кайсериспора» 1 сентября. В октябре Ислам дважды забил словацкому «Спартаку» в Лиге Европы, а потом замолчал. «Фенербахче» занимает только 14 место всего с пятью победами. Слимани – один из главных виновников турнирного провала.

    14 декабря тренером «Фенербахче» стал Эрсун Янал. О проблемах «Фенербахче» мы рассказывали в нашем материале, но с Яналом все немного поменялось. Зимой «Фенербахче» усилил состав несколькими приобретениями, главным из которых был арендный переход Виктора Мозеса. С действующими игроками тренер провел несколько мотивирующих бесед, а особенно усердствовал в речах для Слимани.

    «У меня нет сомнений ни по одному из моих игроков. У Слимани есть опыт, чтобы справиться с этими вызовами. У него плохой сезон, но это не значит, что он будет так играть дальше. Каждая секунда – это новая возможность. Слимани может выйти на поле завтра вечером». Я надеюсь, что это будет хорошо для него», – говорил Янал за день до матча с «Зенитом». Уже в первом тайме этой игры Ислам поборолся во время углового и забил единственный мяч в этой встрече. Кажется, Янал радовался голу больше всех остальных.

    Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

    «Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча.

    Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

    • Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
    • Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
    • Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
    • В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
    • Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
    • Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
    • Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился.

    Текстовый онлайн матча «Фенербахче» – «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Фенербахче»
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      Liana777 18 апреля 2019, 18:03

      Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

      «Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча. Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

      «Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча. Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

      «Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча. Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

      «Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча. Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

      «Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча. Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

      «Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча. Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

      «Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча. Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

      «Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча. Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

      «Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча. Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

      «Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча. Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

      «Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча. Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

      «Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча. Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

      «Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча. Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

      «Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча.Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

      «Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча.

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      Рейтинг: +10

      Liana777 18 апреля 2019, 18:03

      Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился. Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился.

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      Liana777 18 апреля 2019, 18:01

      Ислам Слимани с августа играет в Турции. «Фенербахче» арендовал его у «Лестера» до конца сезона, но вместо забивного игрока получил проблему. За 14 матчей чемпионата Турции Слимани отметился всего одним голом в ворота «Кайсериспора» 1 сентября. В октябре Ислам дважды забил словацкому «Спартаку» в Лиге Европы, а потом замолчал. «Фенербахче» занимает только 14 место всего с пятью победами. Слимани – один из главных виновников турнирного провала.

      14 декабря тренером «Фенербахче» стал Эрсун Янал. О проблемах «Фенербахче» мы рассказывали в нашем материале, но с Яналом все немного поменялось. Зимой «Фенербахче» усилил состав несколькими приобретениями, главным из которых был арендный переход Виктора Мозеса. С действующими игроками тренер провел несколько мотивирующих бесед, а особенно усердствовал в речах для Слимани.

      «У меня нет сомнений ни по одному из моих игроков. У Слимани есть опыт, чтобы справиться с этими вызовами. У него плохой сезон, но это не значит, что он будет так играть дальше. Каждая секунда – это новая возможность. Слимани может выйти на поле завтра вечером». Я надеюсь, что это будет хорошо для него», – говорил Янал за день до матча с «Зенитом». Уже в первом тайме этой игры Ислам поборолся во время углового и забил единственный мяч в этой встрече. Кажется, Янал радовался голу больше всех остальных. Ислам Слимани с августа играет в Турции. «Фенербахче» арендовал его у «Лестера» до конца сезона, но вместо забивного игрока получил проблему. За 14 матчей чемпионата Турции Слимани отметился всего одним голом в ворота «Кайсериспора» 1 сентября. В октябре Ислам дважды забил словацкому «Спартаку» в Лиге Европы, а потом замолчал. «Фенербахче» занимает только 14 место всего с пятью победами. Слимани – один из главных виновников турнирного провала.

      14 декабря тренером «Фенербахче» стал Эрсун Янал. О проблемах «Фенербахче» мы рассказывали в нашем материале, но с Яналом все немного поменялось. Зимой «Фенербахче» усилил состав несколькими приобретениями, главным из которых был арендный переход Виктора Мозеса. С действующими игроками тренер провел несколько мотивирующих бесед, а особенно усердствовал в речах для Слимани.

      «У меня нет сомнений ни по одному из моих игроков. У Слимани есть опыт, чтобы справиться с этими вызовами. У него плохой сезон, но это не значит, что он будет так играть дальше. Каждая секунда – это новая возможность. Слимани может выйти на поле завтра вечером». Я надеюсь, что это будет хорошо для него», – говорил Янал за день до матча с «Зенитом». Уже в первом тайме этой игры Ислам поборолся во время углового и забил единственный мяч в этой встрече. Кажется, Янал радовался голу больше всех остальных. Ислам Слимани с августа играет в Турции. «Фенербахче» арендовал его у «Лестера» до конца сезона, но вместо забивного игрока получил проблему. За 14 матчей чемпионата Турции Слимани отметился всего одним голом в ворота «Кайсериспора» 1 сентября. В октябре Ислам дважды забил словацкому «Спартаку» в Лиге Европы, а потом замолчал. «Фенербахче» занимает только 14 место всего с пятью победами. Слимани – один из главных виновников турнирного провала.

      14 декабря тренером «Фенербахче» стал Эрсун Янал. О проблемах «Фенербахче» мы рассказывали в нашем материале, но с Яналом все немного поменялось. Зимой «Фенербахче» усилил состав несколькими приобретениями, главным из которых был арендный переход Виктора Мозеса. С действующими игроками тренер провел несколько мотивирующих бесед, а особенно усердствовал в речах для Слимани.

      «У меня нет сомнений ни по одному из моих игроков. У Слимани есть опыт, чтобы справиться с этими вызовами. У него плохой сезон, но это не значит, что он будет так играть дальше. Каждая секунда – это новая возможность. Слимани может выйти на поле завтра вечером». Я надеюсь, что это будет хорошо для него», – говорил Янал за день до матча с «Зенитом». Уже в первом тайме этой игры Ислам поборолся во время углового и забил единственный мяч в этой встрече. Кажется, Янал радовался голу больше всех остальных. Ислам Слимани с августа играет в Турции. «Фенербахче» арендовал его у «Лестера» до конца сезона, но вместо забивного игрока получил проблему. За 14 матчей чемпионата Турции Слимани отметился всего одним голом в ворота «Кайсериспора» 1 сентября. В октябре Ислам дважды забил словацкому «Спартаку» в Лиге Европы, а потом замолчал. «Фенербахче» занимает только 14 место всего с пятью победами. Слимани – один из главных виновников турнирного провала.

      14 декабря тренером «Фенербахче» стал Эрсун Янал. О проблемах «Фенербахче» мы рассказывали в нашем материале, но с Яналом все немного поменялось. Зимой «Фенербахче» усилил состав несколькими приобретениями, главным из которых был арендный переход Виктора Мозеса. С действующими игроками тренер провел несколько мотивирующих бесед, а особенно усердствовал в речах для Слимани.

      «У меня нет сомнений ни по одному из моих игроков. У Слимани есть опыт, чтобы справиться с этими вызовами. У него плохой сезон, но это не значит, что он будет так играть дальше. Каждая секунда – это новая возможность. Слимани может выйти на поле завтра вечером». Я надеюсь, что это будет хорошо для него», – говорил Янал за день до матча с «Зенитом». Уже в первом тайме этой игры Ислам поборолся во время углового и забил единственный мяч в этой встрече. Кажется, Янал радовался голу больше всех остальных. Ислам Слимани с августа играет в Турции. «Фенербахче» арендовал его у «Лестера» до конца сезона, но вместо забивного игрока получил проблему. За 14 матчей чемпионата Турции Слимани отметился всего одним голом в ворота «Кайсериспора» 1 сентября. В октябре Ислам дважды забил словацкому «Спартаку» в Лиге Европы, а потом замолчал. «Фенербахче» занимает только 14 место всего с пятью победами. Слимани – один из главных виновников турнирного провала.

      14 декабря тренером «Фенербахче» стал Эрсун Янал. О проблемах «Фенербахче» мы рассказывали в нашем материале, но с Яналом все немного поменялось. Зимой «Фенербахче» усилил состав несколькими приобретениями, главным из которых был арендный переход Виктора Мозеса. С действующими игроками тренер провел несколько мотивирующих бесед, а особенно усердствовал в речах для Слимани.

      «У меня нет сомнений ни по одному из моих игроков. У Слимани есть опыт, чтобы справиться с этими вызовами. У него плохой сезон, но это не значит, что он будет так играть дальше. Каждая секунда – это новая возможность. Слимани может выйти на поле завтра вечером». Я надеюсь, что это будет хорошо для него», – говорил Янал за день до матча с «Зенитом». Уже в первом тайме этой игры Ислам поборолся во время углового и забил единственный мяч в этой встрече. Кажется, Янал радовался голу больше всех остальных.

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      Liana777 18 апреля 2019, 18:00

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      Гол Слимани «Зениту» – обещание перед фанатами


      Александр Плеханов

      3.2
      Голосов: 5
      12.02.2019 22:50
      Лига ЕвропыЛига ЕвропыЗенитФенербахчеСлимани Ислам
      И сразу победа.
      Ислам Слимани с августа играет в Турции. «Фенербахче» арендовал его у «Лестера» до конца сезона, но вместо забивного игрока получил проблему. За 14 матчей чемпионата Турции Слимани отметился всего одним голом в ворота «Кайсериспора» 1 сентября. В октябре Ислам дважды забил словацкому «Спартаку» в Лиге Европы, а потом замолчал. «Фенербахче» занимает только 14 место всего с пятью победами. Слимани – один из главных виновников турнирного провала.

      14 декабря тренером «Фенербахче» стал Эрсун Янал. О проблемах «Фенербахче» мы рассказывали в нашем материале, но с Яналом все немного поменялось. Зимой «Фенербахче» усилил состав несколькими приобретениями, главным из которых был арендный переход Виктора Мозеса. С действующими игроками тренер провел несколько мотивирующих бесед, а особенно усердствовал в речах для Слимани.

      «У меня нет сомнений ни по одному из моих игроков. У Слимани есть опыт, чтобы справиться с этими вызовами. У него плохой сезон, но это не значит, что он будет так играть дальше. Каждая секунда – это новая возможность. Слимани может выйти на поле завтра вечером». Я надеюсь, что это будет хорошо для него», – говорил Янал за день до матча с «Зенитом». Уже в первом тайме этой игры Ислам поборолся во время углового и забил единственный мяч в этой встрече. Кажется, Янал радовался голу больше всех остальных.



      Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

      «Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча.

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      Fenerbahçe SK

      @Fenerbahce
      Taraftarımızın desteğiyle evimizde kazanıyoruz! 1-0. #UEL #FBvZNT

      21,4 тыс.
      22:47 - 12 февр. 2019 г.
      3 132 человек(а) говорят об этом
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      Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

      Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».
      Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.
      Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.
      В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.
      Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.
      Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.
      Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился.

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      Liana777 14 февраля 2019, 01:29

      Курить и пить спиртное - грех, идолослужение. Иисус Христос не пил алкогольное вино. Иисус Христос: «Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: «в нем бес». Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: «вот человек, который любит есть и пить вино» (Лк. 7:33-34). Иоанн Креститель был назорей (посвященный), питался очень скудно, самими акридами (это саранча или растение) и медом, и имел запрет на виноград. Иисус ел хлеб, не имел запрет на виноград и пил от плода виноградного. А фарисеи сказали, что Он пьет вино. «Дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим говорят они: «где хлеб и вино?» (Библия, Плач 2:11,12). Очевидно вино имеет два значения. Христос на браке в Кане Галилейской не превращал воду в шести огромных каменных водоносах в алкогольное вино. (Ин. 2:1-11). Ел ли Иисус мясо в Святом Евангелие не говорится, лишь рыбу. Иисус Христос: «Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано» (Мф. 19:9-11). Послание Апостола Павла: «Я же говорю безбрачным и вдовам: им лучше не вступать в брак и жить как я. Но если они не в силах воздерживаться, то пусть женятся, это лучше, чем разжигаться страстью.

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      Liana777 > Liana777 18 апреля 2019, 18:04

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      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
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      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
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      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
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      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
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      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
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      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8

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      Liana9 > Liana777 4 августа 2019, 22:17

      17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
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      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8 17:40 «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке 5
      17:31 AS: Коста отказался тренироваться с «Атлетико». Клуб хочет наказать его за дисквалификацию 3
      16:10 Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой» 13
      14:19 Baza: материалы дела Гулиева передали в ГСУ МВД. Игрока могут посадить 46
      13:59 Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов 8

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 февраля 2019, 14:44

      1-1 будет в Питере

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      Рейтинг: +701

      Хведя > panmon 13 февраля 2019, 18:48

      Будет как обычно: до семьдесят какой-нить минуты ведут с нужной разницей (тут - 2:0), под занавес пропускают "досадный".
      Богданыч - не дурак и прекрасно понимает, что этим составом двух зайцев (еврокубки и РПЛ) ему точно не поймать.

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Хведя 14 февраля 2019, 00:42

      как вариант

      1
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      Рейтинг: +90

      Alex76 12 февраля 2019, 23:16

      Я не питал иллюзий. Игра Зенита осенью, плюс кубок Матч тв все показал. Команда не играет. И к сожалению мы опять по моему в этом году не станем Чемпионами.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 февраля 2019, 22:49

      что за мода на детские заголовки пошла

      2
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