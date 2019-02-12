Гол Слимани «Зениту» – обещание перед фанатами

И сразу победа.

Ислам Слимани с августа играет в Турции. «Фенербахче» арендовал его у «Лестера» до конца сезона, но вместо забивного игрока получил проблему. За 14 матчей чемпионата Турции Слимани отметился всего одним голом в ворота «Кайсериспора» 1 сентября. В октябре Ислам дважды забил словацкому «Спартаку» в Лиге Европы, а потом замолчал. «Фенербахче» занимает только 14 место всего с пятью победами. Слимани – один из главных виновников турнирного провала.

14 декабря тренером «Фенербахче» стал Эрсун Янал. О проблемах «Фенербахче» мы рассказывали в нашем материале, но с Яналом все немного поменялось. Зимой «Фенербахче» усилил состав несколькими приобретениями, главным из которых был арендный переход Виктора Мозеса. С действующими игроками тренер провел несколько мотивирующих бесед, а особенно усердствовал в речах для Слимани.

«У меня нет сомнений ни по одному из моих игроков. У Слимани есть опыт, чтобы справиться с этими вызовами. У него плохой сезон, но это не значит, что он будет так играть дальше. Каждая секунда – это новая возможность. Слимани может выйти на поле завтра вечером». Я надеюсь, что это будет хорошо для него», – говорил Янал за день до матча с «Зенитом». Уже в первом тайме этой игры Ислам поборолся во время углового и забил единственный мяч в этой встрече. Кажется, Янал радовался голу больше всех остальных.

Зима для Ислама Слимани складывалась ужасно: каждый день он находился в подвешенном состоянии. «Фенербахче» пытался вернуть нападающего «Лестеру», а тот рассчитывал пристроить его в другую команду. В прессе назывались «Бетис», «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Кардифф», но в итоге терпеть Слимани «Фенеру» придется еще до конца сезона. Узнав, что нападающий все-таки остается, в «Фенербахче» все-таки заявили его на Лигу Европы.

«Знаю, что разочаровал болельщиков. Это изменится в матче против «Зенита», – сказал перед игрой Ислам Слимани. В августе 2016-го «Лестер» покупал Слимани за 30 миллионов евро. Теперь его стоимость едва дотягивает до десятки, но надо сохранить хотя бы ее. Голы помогут в уверенности, а место в основе у Слимани уже никто не заберет. Сегодня его наконец-то не унижают, Ислам – главный герой матча.

Еще семь важных событий вокруг матча «Фенербахче» и «Зенита»:

Николай Валуев и Халк поддерживали «Зенит» в этой игре. Семак встречался в отеле с Луческу, который тоже желал удачи «Зениту».

Перед началом встречи у «Фенербахче» травмировался Арслан. Его заменил Элмас, который отыграл 70 минут. У «Зенита» не сыграл Маммана, получивший травму на тренировке.

Роман Нойштедтер вышел на замену в добавленное время. Зимой на его место приобрели Садика. Ближайшие полгода Нойштедтер будет игроком ротации, а потом покинет «Фенербахче» свободным агентом.

В первом тайме получил карточку крайний защитник «Фенербахче» Исла. Он пропустит ответную игру в Санкт-Петербурге.

Ракицкий, Барриос и Азмун дебютировали за «Зенит» в официальном матче. Ярослав получил желтую карточку, Сердар вышел на замену.

Мак не реализовал пенальти, назначенный за фол на Дриусси. Себастьян был одним из самых активных игроков и заработал для соперников два предупреждения.

Первый тайм матча «Зенит» проиграл по всем ключевым показателям. Особенно важна статистика опасных моментов (2-8) и угловых (0-6). Дальше стало лучше, но счет не изменился.

Текстовый онлайн матча «Фенербахче» – «Зенит»