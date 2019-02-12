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    Мак не забил пенальти «Фенербахче» в Лиге Европы

    «Зенит» играет на выезде с «Фенербахче» в рамках первой встречи 1/16 финала Лиги Европы (0:1).

    На 44 минуте полузащитник гостей Роберт Мак не реализовал пенальти. Вратарь Харун Текин отразил удар.

    Идет 54 минута встречи. Все ее события – в текстовой-онлайн трансляции «Бомбардира».

    Источник: Твиттер Sabah Spor

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    12.02.2019 22:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 12:29

      Игра могла пойти по другому сценарию. Но пенальти все же лотерея и их выигрывает тот у кого крепче нервы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 12 февраля 2019, 23:35

      Ну не забил, бывает...жаль конечно..)) Помниться не так давно и Локо не забил пенальти, Галатасараю вроде...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 12 февраля 2019, 23:14

      Лучше бы Жулиано оставили а Мака продали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 12 февраля 2019, 22:55

      "Сделать хотел грозу ,
      а получил козу .......
      Есть у меня диплом,
      Только вот дело в том,
      Что всемогущий МАК
      Лишь на бумаге я " )))))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 12 февраля 2019, 22:45

      Де бил - зачем вообще к мячу подходить и так пробивать, катни ты в угол - всё что от тебя требуется за такие деньги, что тебе платят!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +733

      xrrrx 12 февраля 2019, 22:15

      дно(

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 12 февраля 2019, 22:13

      уххх...прям сенсация)

      3
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