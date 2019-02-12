Мак не забил пенальти «Фенербахче» в Лиге Европы

«Зенит» играет на выезде с «Фенербахче» в рамках первой встречи 1/16 финала Лиги Европы (0:1).

На 44 минуте полузащитник гостей Роберт Мак не реализовал пенальти. Вратарь Харун Текин отразил удар.

Идет 54 минута встречи. Все ее события – в текстовой-онлайн трансляции «Бомбардира».