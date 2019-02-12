Мак не забил пенальти «Фенербахче» в Лиге Европы

Игра могла пойти по другому сценарию. Но пенальти все же лотерея и их выигрывает тот у кого крепче нервы.
«Зенит» играет на выезде с «Фенербахче» в рамках первой встречи 1/16 финала Лиги Европы (0:1).
На 44 минуте полузащитник гостей Роберт Мак не реализовал пенальти. Вратарь Харун Текин отразил удар.
Идет 54 минута встречи. Все ее события – в текстовой-онлайн трансляции «Бомбардира».
İşte kare kare Harun Tekin'in Robert Mak'ın penaltısını kurtarış anı pic.twitter.com/ADwkwirgS9— Sabah Spor (@sabahspor1) 12 февраля 2019 г.