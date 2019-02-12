Семак пообщался с Луческу перед матчем «Фенербахче» – «Зенит»

Семак, умный человек, совет никогда не помешает.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак встретился с бывшим тренером петербуржцев накануне первого матча с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.
Россиянин входил в тренерский штаб румынского специалиста в «Зените» в сезоне-2016/17.
До недавних пор Луческу возглавлял сборную Турции.
- Игра «Фенербахче» – «Зенит» пройдет сегодня в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сарачоглу» и начнется в 20:55 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча.