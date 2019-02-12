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    Семак пообщался с Луческу перед матчем «Фенербахче» – «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак встретился с бывшим тренером петербуржцев накануне первого матча с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

    Россиянин входил в тренерский штаб румынского специалиста в «Зените» в сезоне-2016/17.

    До недавних пор Луческу возглавлял сборную Турции.

    • Игра «Фенербахче» – «Зенит» пройдет сегодня в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сарачоглу» и начнется в 20:55 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча.

    Источник: Твиттер «Зенита»

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    12.02.2019 15:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +103

      romario605 12 февраля 2019, 20:01

      Семак, умный человек, совет никогда не помешает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 февраля 2019, 17:28

      эпичное фото....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2019, 16:40

      Сколько говна в адрес Луческу было отпущено в Питере... а вот Семак иного мнения.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 16:10

      Поделится опытом с Семаком. Турецкий футбол он изучил.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 12 февраля 2019, 15:59

      На тренерском мостике учитель и ученик.
      Ох, что-то тревожно мне стало за Зенит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 12 февраля 2019, 15:58

      Слабые места турков рассказывает

      4
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