Семак пообщался с Луческу перед матчем «Фенербахче» – «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак встретился с бывшим тренером петербуржцев накануне первого матча с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

Россиянин входил в тренерский штаб румынского специалиста в «Зените» в сезоне-2016/17.

До недавних пор Луческу возглавлял сборную Турции.