«Зенит» проиграл первый тайм матча с «Фенербахче». По опасным моментам 2:8, по владению – 35%-65%

Во втором тайме, правда, подсела Фанера. Дзюба сыграл плохо. Багданыч ,ну если не идёт у него игра может пусть лавку палернёт!!
Забей Мак пенальти всё могло....,ну если бы .. не катит в действительности. Рисунок какой то есть, так и во дворах уже тактику и схему придумывают, здесь же профи. И дело даже не в счёте,он приемлемый. Опасных моментов мало. Положительный момент - Ракицкий зачёт для первого официального матча. И теперь всё решиться в Питере!!!
В Стамбуле завершился первый тайм матча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» – «Зенит».
На 21 минуте забил нападающий хозяев Ислам Слимани.
Пресс-служба UEFA представила статистику первой половины:
Владение мячом: 65% – 35%;
Точность пасов: 86% – 74%;
Угловые: 6 – 0;
Опасные моменты: 8 – 2;
Удары по воротам: 3 – 1;
Удары мимо ворот: 3 – 0;
Желтые карточки: 1 – 1.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.