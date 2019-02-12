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    «Зенит» проиграл первый тайм матча с «Фенербахче». По опасным моментам 2:8, по владению – 35%-65%

    В Стамбуле завершился первый тайм матча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче»«Зенит».

    На 21 минуте забил нападающий хозяев Ислам Слимани.

    Пресс-служба UEFA представила статистику первой половины:

    Владение мячом: 65% – 35%;

    Точность пасов: 86% – 74%;

    Угловые: 6 – 0;

    Опасные моменты: 8 – 2;

    Удары по воротам: 3 – 1;

    Удары мимо ворот: 3 – 0;

    Желтые карточки: 1 – 1.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: УЕФА

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    12.02.2019 21:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 13 февраля 2019, 08:16

      Во втором тайме, правда, подсела Фанера. Дзюба сыграл плохо. Багданыч ,ну если не идёт у него игра может пусть лавку палернёт!!
      Забей Мак пенальти всё могло....,ну если бы .. не катит в действительности. Рисунок какой то есть, так и во дворах уже тактику и схему придумывают, здесь же профи. И дело даже не в счёте,он приемлемый. Опасных моментов мало. Положительный момент - Ракицкий зачёт для первого официального матча. И теперь всё решиться в Питере!!!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 февраля 2019, 23:29

      Цыплят по осени считают. Где статистика 2-го тайма!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      jin0 12 февраля 2019, 22:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Eсли делаете стaвки -> bet-group.ru

      -4
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 12 февраля 2019, 22:10

      как-то худенько, игры нет у Зенита, уныло и грустно. Сомнения берут по поводу Семака, слишком на Уфу похоже. Хотя очень хочется пожелать ему удачи.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 февраля 2019, 21:55

      Исходя из состояния,в котором пребывает "Зенит",результат положительный.

      4
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 12 февраля 2019, 21:53

      всё по делу.надо семаку ещё игроков 10 купить

      5
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      Рейтинг: +67330

      portero > латунный сепаратист 12 февраля 2019, 21:57

      надо тренера Семаку купить, тогда может играть начнут , хотя у него и так 11 тренеров типо помошничков

      8
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin > portero 12 февраля 2019, 22:17

      Анюков из под которого земля уже сыпется например))

      1
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