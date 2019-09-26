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    Осимхен бесподобен – круче него во Франции начинали только Неймар и Златан. А мог поиграть в России


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    Голосов: 1
    Сегодня, 14:55
    «Лилль» потерял Пепе, но совершенно не страдает.

    22 гола Николя Пепе помогли «Лиллю» забраться на второе место Лиги 1 в прошлом сезоне. Летом Пепе отбыл в «Арсенал» аж за 80 миллионов евро, французы на смену приобрели 20-летнего нигерийца Виктора Осимхена, обошедшегося примерно в семь раз дешевле.

    В Лиге 1 позади семь туров. «Лилль» идет третьим с десятью забитыми голами. Восемь из десяти мячей состоялись при участии Осимхена – у него шесть голов и два ассиста. Практически все голы выглядят примерно одинаково – африканец принимает мяч в штрафной площади, обрабатывает его и посылает в ворота.

    Например, вот так он принес победу своему клубу над «Нантом» в первом туре:

    Самым легким голом был мяч «Анжеру», просто надо было попасть с метра:

    Как ассистирует Осимхен? Спокойно подкараулив ошибку защитника. Как, например, было в игре с «Ренном». Отличный перехват:

    Итого пока семь игр – 6+2 по «гол плюс пас». Как подсчитала Opta, за последние 13 лет в Лиге 1 круче начинали только Неймар (11 очков) и Ибрагимович (10).

    185 см – нормальный, но совершенно не идеальный рост для центрфорварда, однако Осимхену хорошо удаются верховые дуэли. По выигранным он вообще пятый среди всех игроков Лиги 1 (5,3 в среднем за игру). Пятое место он делит и по среднему количеству ударов (3,3).

    Осимхен отлично разбирается с мячом в штрафной, хорош в воздухе, но есть два существенных недостатка. Первый – это регулярные офсайды, десять раз за семь игр – ни у кого в чемпионате и близко нет такого числа.

    Второй – пока совсем не идеальная реализация голевых моментов. Для этого достаточно посмотреть обзор последнего матча «Лилля» со «Страсбуром», где команда Осимхена хоть и выиграла, а он поучаствовал в обоих голах (забитый мяч и ассист), но будь точнее, оформил бы пента-трик.

    Осимхен – уже звезда Лиги 1, но до сих пор при объявлении составов не имеет фотографии. Помните, так было с Головиным.

    Интересно, что теоретически Осимхен мог бы забивать в РПЛ в этом сезоне.

    О 16-летнем Осимхене в ЦСКА размышлял в 2015-м футбольный агент Алексей Сафонов: «У армейцев все еще не решен вопрос с будущим Думбия, и молодой игрок на его позицию был бы кстати». Тогда Осимхен забил десять голов в семи матчах юношеского ЧМ, который выиграли как раз нигерийцы.

    Сейчас от сравнений с Пепе никуда не деться. Льстит это и Осимхену, но он спокоен: «Да, это классно и для клуба хорошо, но я не гонюсь за его статистикой, просто хотел бы забивать, чтобы помогать выигрывать «Лиллю».

    Спустя всего полтора месяца Осимхен показал лучший старт среди игроков «Лилля» за последние 50 лет. Сейчас он лидирует в списке бомбардиров вместе с Дембеле из «Лиона».

    За следующий месяц у Осимхена будет возможность укрепить статистику, играть «Лиллю» дальше с «Ниццей», «Нимом», «Тулузой» и «Бордо». А между ними два домашних матча Лиги чемпионов – против «Челси» и «Валенсии». Интересно, что все шесть голов в Лиге 1 Осимхен забил именно дома.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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