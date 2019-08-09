7 незаметных переходов из последнего дня трансферного окна

Не только «МЮ» и «Боруссия» делали подписания на усиление.

Сначала заметные:

Эмре Джан («Ювентус» – «Боруссия Д», аренда)

Франсишку Тринкау («Брага» – «Барселона», €31 млн)

Янник Феррейра Карраско («Далянь Ифан» – «Атлетико», аренда)

Одион Игало («Шанхай Шеньхуа» – «МЮ», аренда)

Сердрик Соареш («Саутгемптон» – «Арсенал», аренда)

Матеус Кунья («РБ Лейпциг» – «Герта», €15 млн)

Теперь другие:

Гастон Перейро (ПСВ – «Кальяри», €2 млн)

Летом Перейро почти перешел в «Спартак» на фоне удачного сезона в ПСВ (10 голов + 6 передач). «Между «Спартаком» и ПСВ было соглашение о трансфере, но я чувствовал, что это не самое лучшее решение для моей карьеры. Я чувствую себя комфортно в ПСВ», – рассказывал сам Перейро в августе. Потом он провел за ПСВ только четыре матча в чемпионате, а в последний день ТО уехал в «Кальяри» за символическую компенсацию.

Ришайро Живкович («Чанчунь Ятай» – «Шеффилд Юнайтед», аренда)

В марте 2019-го мы выпускали текст, где рассказывали о карьерном падении Живковича. Если кратко, то в юношеском возрасте Живкович выбирал между «Аяксом» и «Ливерпулем», много забивал за «Гронинген» и радовался сравнениям с Суаресом. Потом он оказался не нужен даже в Бельгии, но теперь получает шанс для рекламы самого себя. «Шеффилд Юнайтед» шумит в первой половине таблицы АПЛ, а Живкович растерял еще не все способности.

Николас Гайтан («Чикаго Файр» – «Лилль», бесплатно)

В 31 год Николас Гайтан («Бенфика», «Атлетико») все-таки возвращается в Европу. Он отбегал год в Китае, потом еще на сезон уехал в США, а теперь свободным агентом попадает в команду Лиги 1. В этом турнире Гайтан еще никогда не играл, но проба нового – важная характеристика последних лет его карьеры. Осенью Гайтана рассматривали аутсайдеры АПЛ. С «Лиллем» можно побороться за что-то серьезнее мест во второй половине таблицы.

Харрод Боуэн («Халл Сити» – «Вест Хэм», €21,3 млн)

Этот парень всем запомнился еще по игре в «Халле» Слуцкого. Сам Слуцкий уже прошел через «Витесс» и вернулся в Россию, а Боуэн все это время прогрессировал в Чемпионшипе. В этом сезоне он был единственным, кто выделялся в составе тонущего «Халла». Из 41 командного гола Боуэн забил 16. Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро, но «Вест Хэм» заплатил «Халлу» в два раза больше.

Венсан Косьелло («Кельн» – «Париж», аренда)

«Я соскучился по футболу», – сказал Косьелло в интервью на официальном сайте «Парижа». В этом сезоне у парня есть 11 матчей в заявке, но на поле он так ни разу и не вышел. Тут важен контекст. В сезоне-2015/16 Козьелло стоил 11 миллионов евро и претендовал на награду лучшему молодому игроку Лиги 1. В «Ницце» он пересекался с Балотелли, с «Кельном» вылетал из Бундеслиги. Косьелло всего 24 года, но уже к этому возрасту он упал во вторую лигу Франции.

Якоб Бруун Ларсен («Боруссия» Д – «Хоффенхайм», €9 млн)

Яркий пример работы «Боруссии» на трансферном рынке. Бруун Ларсен полноценно заиграл в «Боруссии» в прошлом сезоне – тогда 21-летнего парня выпустили на 24 матча Бундеслиги. В этом году Бруун Ларсен только сидел на скамейке: он провел всего четыре игры со средним игровым временем в 17 минут. Зато «Боруссия» отбила на продаже воспитанника почти половину затрат на Холанда. В 2018-м Бруун Ларсен рассказывал, что хочет провести всю карьеру в «Боруссии» или играть за «Реал».

Джеймс Уилсон («Абердин» – «Солфорд», неизвестно)

Талант из футбольного менеджера, часто травмируется и тяжело развивается – такие характеристики можно дать Джеймсу Уилсону. Он имеет в карьерной биографии упоминание о «Манчестер Юнайтед». От принадлежности к «МЮ» Уилсон окончательно избавился летом 2019-го, но за полгода не заиграл даже в Шотландии. Теперь уходит в «Солфорд» – тот самый клуб, которым владеют легенды «МЮ».

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