Уроки бизнеса от «Челси»: зарабатывает сотни миллионов на ненужных игроках, развивает молодежь и спокойно переживает трансферный бан

Но Лэмпард говорит, что еще нужны трансферы.

«Челси» идет на четвертом месте АПЛ. Отрыв от идущего на пятом месте «МЮ» – 6 очков. Отставание от третьего места, на котором закрепился «Лестер» – 8 баллов (нормальное расстояние, чтобы помечтать о чем-то высоком). Лэмпардом пока все более-менее довольны: из не самого сильного состава он выжимает максимум, выводя молодых парней на великолепную форму.

Эффект от успеха «Челси» на поле усиливается экономическими успехами: «Челси» много зарабатывает, продает ненужных футболистов и спокойно переживает времена трансферного бана.

За 2,5 сезона «Челси» продал игроков на 125 миллионов

В 2015 году сразу 32 футболиста «Челси» были в аренде в других командах (из известных – Бога, Пашалич, Кристенсен, Ван Гинкел, Мозес, Куадрадо, Аке, Салах и Соланке). В тот момент Жозе Моуринью говорил: «Да, я знаю о них. Я не маг, я не могу гарантировать всем им место в основе в будущем. Каждому придется доказывать, что он достоин его. Но, я думаю, клуб в ближайшее время пересмотрит контракты некоторых игроков».

Любопытно, что из всей этой толпы в составе «Челси» закрепился только Кристенсен. Остальных «Челси» продавал на выгодных для себя условиях. Пиковая точка кампании продаж второстепенных футболистов началась с сезона-2017/18. С тех пор «Челси» расстался с более чем 20 футболистами.

Портал Planet Football рассмотрел каждую продажу игроков запаса и резерва с того момента (в расчет не брались Азар, Куртуа, Матич, Коста) и выяснил, что за 2,5 сезона «Челси» заработал 125 миллионов с продаж таких футболистов. В список Planet Football вошли сильные игроки: Аке, Траоре, Кудрадо, Сеск Фабрегас, Бегович. C некоторых удалось заработать больше денег, чем потратили при покупке. К примеру, за Беговича заплатили «Стоку» 11 миллионов, а продали «Борнмуту» за 11,5.

Отдельный момент – «Челси» нормально зарабатывал на арендах. В сделках по некоторым молодым и не самым сильным игрокам клуб прописывал арендную стоимость в несколько сотен тысяч евро. Футболисты посильнее приносили «Челси» миллионы.

Курт Зума – яркий пример. Зума числится в «Челси» с января-2014. С тех пор он съездил уже в 3 аренды, которые принесли «Челси» 15,7 миллиона евро (все – данные Transfermarkt). Неплохо, учитывая то, что трансфер из «Сент-Этьена» стоил «Челси» 14,6 миллиона евро.

Трансферный бан не навредил «Челси»: клуб только подкопил деньги и прокачал молодежь (но с покупками сейчас не спешит)

В феврале 2019 года ФИФА обнаружила 29 эпизодов с нарушением трансферного регламента со стороны «Челси». Тогда ФИФА наложила на «Челси» бан в виде запрета на приобретении новых футболистов в течение двух окон. В итоге бан сократили на одно окно, и сейчас «Челси» может работать в сторону входящих трансферов.

На самом деле у «Челси» был один трансфер прошлым летом – на счет «Реала» полетели 51,3 миллиона евро в качестве суммы выкупа Ковачича. Все остальные потенциальные усиления произошли за счет перевода футболистов из молодежных команд в основу. По данным Transfermarkt, до начала этого сезона в «Челси» U-23 числились и Рис Джеймс, и Мэйсон Маунт. Сейчас они выступают за основу «Челси».

За то время, что трансферный бан сжимал «Челси» в плане возможностей, клуб очень здорово прокачал свою молодежь. Откроем данные по составу «Челси» в этом сезоне:

Лидеру по количеству матчей в АПЛ (не считая незаменимого Кепу) – Маунт (21 год) и Абрахам (22 года).

Лучший бомбардиры «Челси» в АПЛ: Абрахам (13 голов), Маунт (5 голов), Пулишич (21 год – 5 голов).

Лучший ассистент «Челси» в АПЛ: Хадсон-Одои (19 лет – у него, как и у Виллиана, 5 голевых передач).

Плюс в Премьер-лиге в этом сезоне часто появляется Томори, в последнее время выходят в основе Кристенсен и Джеймс.

Лэмпард доволен своим молодежным блоком – говорит, что потенциала команды хватит, чтобы через сезон-два стать основным претендентом в борьбе за титул. Вместе с этим он понимает, что на решающем отрезке сезона молодых футболистов может и не хватить:

«Летом мы были наказаны, и это причиняет боль. Мы потеряли Эдена Азара, одного из лучших игроков в истории клуба. Таково положение дел. Моя задача состоит в том, чтобы каждый день работать на тренировках, делая игроков лучше. Прошлым летом мы не удержали свои позиции, и теперь нам нужны трансферы, чтобы двигаться вперед. Деньги – не моя проблема, но я должен быть честным и откровенным».

В декабре после отмены трансферного бана The Telegraph писал, что Лэмпард получит 150 миллионов фунтов на приобретения. Если это действительно так, то смущает факт: за несколько дней до конца трансферного окна «Челси» не подписал ни одного игрока.

Другие сюжеты из АПЛ:

19-летний защитник «Манчестер Сити» кайфует от тактики, подсказывает Гвардиоле и уже тренирует. Стоп, как так можно?

В 2012-м «Ливерпуль» следил за трансферными целями «Манчестер Сити». Дело дошло до экспертов по компьютерному шпионажу и суда

19 миллионов за переход, ноль голов в АПЛ – так выглядит трансферный провал