19 миллионов за переход, ноль голов в АПЛ – так выглядит трансферный провал

Мощный спад Доминика Соланке.

Мы ни разу не вспоминали Доминика Соланке с 4 января 2019 года. Вот последние новости в его профиле на «Бомбардире»:

Трансфер Соланке стоил «Борнмуту» немного дешевле, чем английские переходы Энди Кэрролла («Ньюкасл» – «Ливерпуль», 35) и Уэйна Руни («Эвертон» – «Манчестер Юнайтед», 30). Помните вечные унижения Кэрролла после того трансфера? 13 января твиттер Coral вбросил статистику об игре Соланке в «Борнмуте». Оказалось, что там все намного хуже.

В новом клубе Доминик Соланке отыграл уже 29 матчей АПЛ, в которых не забил ни одного гола. Если брать все турниры, то число матчей без голов еще больше (31). Общую серию Соланке прервал в Кубке Англии: «Борнмут» обыграл «Лутон» (4:0), Соланке забил на 82-й минуте. Для The Athletic этот матч стал поводов для отдельного материала с воспоминаниями.

«Борнмут» и «Лутон» в 90-е вместе переживали снятие очков из-за финансовых проблем. В 2009-м они встречались в последний раз, когда в матче второй лиги сыграли вничью со счетом 1:1. Сейчас оба клуба играют на уровне, о котором тогда и не мечтали. «Борнмут» идет на 19 месте в АПЛ, где закрепился на несколько сезонов. «Лутон» играет в Чемпионшипе (пока последний).

twit text — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 4, 2020

The Athletic подавал этот материал через возможное возрождение «Борнмута», который потерял уверенность. С ноября команда выиграла только две игры в АПЛ («МЮ» и «Челси»), проиграла девять матчей и только один раз сыграла вничью. Основным сюжетом по этим проблемам стала статистика Доминика Соланке – одного из главных игроков с неоправданными ожиданиями.

В «Борнмуте» подобных трансферов было уже несколько. Из того же «Ливерпуля» за 16 миллионов фунтов купили Джордана Айба. В августе 2019-го (как раз перед стартом этого сезона) «Борнмут» заплатил «Брюгге» такие же деньги за Арно Данджуму. Айб в сезоне-2019/20 выпал из основы и сыграл всего в двух играх АПЛ. У Данджумы вышло девять матчей, где он в среднем играл тайм.

Доминик Соланке отличается от них тем, что в «Борнмуте» в него по-прежнему верят. Соланке регулярно выходит в основном составе на матчи АПЛ: сыграл в сезоне 19 раз, среднее время – 55 минут. Оправдывают его и проблемы у других игроков зоны атаки. Каллум Уилсон за 21 матч этого сезона забил пять голов и отдал два ассиста. В 30 играх прошлого у него были 14 мячей и 12 передач.

Поддерживает Соланке и главный тренер «Борнмута» Эдди Хау: «Я очень доволен Домиником. Думаю, что он был очень хорош с тех пор, как мы его подписали. У него просто не было подтверждения этих выступлений голами». Система подсчета xG косвенно подтверждает слова Хау: по этому сезону Соланке наиграл на 2,58 гола, но не реализовал ни одного момента.

Соланке начинал карьеру в «Челси», а потом свободным агентом уходил в «Ливерпуль». Клоппу все нравилось, но предложенные деньги и желание играть у самого Соланке вынудили всех на новый трансфер. «Ливерпуль» после этого выиграл Лигу чемпионов и сейчас лидирует в АПЛ. Соланке скатился из топ-клубов в команду, которая борется за выживание.

Сам игрок пока никак не помогает «Борнмуту» в этой борьбе.

Что еще почитать по АПЛ:

Не смотрите матчи «Норвича», но знайте: там играет будущая звезда АПЛ

Агуэро − бог «Ман Сити». Но после этого текста его полюбят вообще все

Этот «Ливерпуль» – лучшая команда в истории АПЛ?