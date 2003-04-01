Этот «Ливерпуль» – лучшая команда в истории АПЛ?

14 фактов о их крутости.

1. «Ливерпуль» после 21 матча АПЛ набрал 61 очко (20 побед, 1 ничья). Такого результата после 21 игры не было никогда в истории топ-5 лиг.

2. Отрыв от «Сити» прямо сейчас – 15 очков.

3. За последние 38 матчей «Ливерпуль» набрал 104 очка в АПЛ. За 38 игр ни одна команда земли в истории не набирала столько очков в чемпионате. Предыдущий рекорд был у «Манчестер Сити» (2018) и «Челси» (2005) – они набирали по 102 очка.

4. Во всех этих 38 матчах «Ливерпуль» не разу не проиграл – команда идет без поражений 373 дня.

twit text — B/R Football (@brfootball) January 12, 2020

5. Клопп – третий тренер в истории лиги, не проигрывающий на протяжении календарого года. Такими же крутыми когда-то были Моуринью и Венгер, но у них процент побед ниже, чем у Клоппа.

6. С начала прошлого сезона у «Ливерпуля» больше всех в чемпионате матчей без пропущенных – 15.

7. И все это – в АПЛ: самой дорогой лиге за всю историю планеты. Общая стоимость клубов в этом сезоне – 9,63 миллиарда евро (абсолютный рекорд).

8. Есть миф, что этому «Ливерпулю» везет настолько, что у него даже не травмируются игроки. На самом деле по ходу этого сезона из-за повреждений вылетали семь важных для команды футболистов: Алисон, Матип, Ловрен, Фабиньо, Кейта, Окслэд-Чемберлен, Шакири.

twit text — Squawka Football (@Squawka) January 11, 2020

9. В сезоне-2014/15 (последнем без Клоппа) «Ливерпуль» набрал 62 очка и забил 52 гола (за 38 матчей). Сейчас, за 21 игру, у «Ливерпуля» уже 60 очков и 50 забитых.

10. Прогресс команды с Клоппом:

• 2015/16 – 60 очков

• 2016/17 – 76 очков

• 2017/18 – 75 очков

• 2018/19 – 97 очков

11. Перед началом этого сезона клуб потратил всего 1.9 миллиона евро. Летом они были 19-ми в лиге по тратам.

twit text — Liverpool FC (@LFC) January 11, 2020

12. За последние полгода «Ливерпуль» выиграл три титула: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. До этого последний трофей был в 2012-м – тогда взяли кубок английской лиги.

13. «Ливерпуль» может повторить уникальный рекорд «Арсенала» в сезоне-2003/04, когда команда не проиграла ни одного матча за сезон и взяла золотой кубок АПЛ. Для этого «Ливерпулю» нужно не проиграть в последних 17 турах сезона.

(Тот «Арсенал» был великим, но набрал за сезон всего 90 очков. Даже «Ливерпуль» в предыдущей кампании набрал 97, заняв второе место)

14. В последний раз «Ливерпуль» брал чемпионство в Англии в 1990 году. Пора прерывать серию. Спустя 30 лет.

И еще про великих:

У «Ливерпуля» куча денег. Тратить они их, конечно, не будут

Милнер – образец профессионализма. В 33 года он вышел на пик формы

До Клоппа «Ливерпуль» играл бестолково, а специальный комитет делал трансферы, не спрашивая тренера