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    Этот «Ливерпуль» – лучшая команда в истории АПЛ?


    3.3
    Голосов: 7
    Сегодня, 12:01
    14 фактов о их крутости.

    1. «Ливерпуль» после 21 матча АПЛ набрал 61 очко (20 побед, 1 ничья). Такого результата после 21 игры не было никогда в истории топ-5 лиг.

    2. Отрыв от «Сити» прямо сейчас – 15 очков.

    3. За последние 38 матчей «Ливерпуль» набрал 104 очка в АПЛ. За 38 игр ни одна команда земли в истории не набирала столько очков в чемпионате. Предыдущий рекорд был у «Манчестер Сити» (2018) и «Челси» (2005) – они набирали по 102 очка.

    4. Во всех этих 38 матчах «Ливерпуль» не разу не проиграл – команда идет без поражений 373 дня.

    5. Клопп – третий тренер в истории лиги, не проигрывающий на протяжении календарого года. Такими же крутыми когда-то были Моуринью и Венгер, но у них процент побед ниже, чем у Клоппа.

    6. С начала прошлого сезона у «Ливерпуля» больше всех в чемпионате матчей без пропущенных – 15.

    7. И все это – в АПЛ: самой дорогой лиге за всю историю планеты. Общая стоимость клубов в этом сезоне – 9,63 миллиарда евро (абсолютный рекорд).

    8. Есть миф, что этому «Ливерпулю» везет настолько, что у него даже не травмируются игроки. На самом деле по ходу этого сезона из-за повреждений вылетали семь важных для команды футболистов: Алисон, Матип, Ловрен, Фабиньо, Кейта, Окслэд-Чемберлен, Шакири.

    9. В сезоне-2014/15 (последнем без Клоппа) «Ливерпуль» набрал 62 очка и забил 52 гола (за 38 матчей). Сейчас, за 21 игру, у «Ливерпуля» уже 60 очков и 50 забитых.

    10. Прогресс команды с Клоппом:

    • 2015/16 – 60 очков
    • 2016/17 – 76 очков
    • 2017/18 – 75 очков
    • 2018/19 – 97 очков

    11. Перед началом этого сезона клуб потратил всего 1.9 миллиона евро. Летом они были 19-ми в лиге по тратам.

    12. За последние полгода «Ливерпуль» выиграл три титула: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. До этого последний трофей был в 2012-м – тогда взяли кубок английской лиги.

    13. «Ливерпуль» может повторить уникальный рекорд «Арсенала» в сезоне-2003/04, когда команда не проиграла ни одного матча за сезон и взяла золотой кубок АПЛ. Для этого «Ливерпулю» нужно не проиграть в последних 17 турах сезона.

    (Тот «Арсенал» был великим, но набрал за сезон всего 90 очков. Даже «Ливерпуль» в предыдущей кампании набрал 97, заняв второе место)

    14. В последний раз «Ливерпуль» брал чемпионство в Англии в 1990 году. Пора прерывать серию. Спустя 30 лет.

    И еще про великих:

    У «Ливерпуля» куча денег. Тратить они их, конечно, не будут

    Милнер – образец профессионализма. В 33 года он вышел на пик формы

    До Клоппа «Ливерпуль» играл бестолково, а специальный комитет делал трансферы, не спрашивая тренера

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 7
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +425

      _MATRIX_ 45 минут назад

      Одни из лучших, разумеется. Помнится, в свое время и Милан был ого-го (и выдавал длительные беспроигрышные серии), и Аякс. Но если Ливерпуль продолжит в том же духе, то шанс стать "the best" у него будет весьма приличный. Главное стабильность, особенно в ЛЧ. Ведь можно как Арсенал - блестяще взять АПЛ, а на вот международной арене споткнуться.
      P.S. Но Клопп, безусловно, идеально вписался в Ливерпуль. Да и сам клуб подходит этому тренеру как нельзя лучше.

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