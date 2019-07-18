Милнер – образец профессионализма. В 33 года он вышел на пик формы

Первым приезжает на тренировки, не пьет алкоголь, постоянно зависает в зале.

Главная звезда «Ливерпуля» последнего месяца – Джеймс Милнер. Все соц сети кишат фотографиями англичанина с предсезонки. Милнер на них выглядит действительно мощно, просто посмотрите.

twit text — SPORF (@Sporf) July 18, 2019

Еще один важный момент: на этой предсезонке Милнер стал лучшим в «Ливерпуле» по итогам теста на выносливость. И так пятый год подряд!

«Он мог бы быть тренером по легкой атлетике! Джеймс, что это за парень. Он очень важен для нас, – расхваливает англичанина Клопп. – Характер, талант, все эти вещи, все на высшем уровне. На предсезонке он выглядит так, будто ему 20 лет. И в матчах, и на тренировках его невозможно остановить. Без таких игроков, как Джеймс Милнер, успех в футболе практически невозможен».

На одной из первых пресс-конференций в «Ливерпуле» (2015 год) Клопп назвал Милнера «машиной» и «совершенным футболистом». Про машину – стопроцентная правда. Но совершенным Милнер тогда не был. С того времени Джеймс заметно прокачался тактически.

Милнер, не имея особенной технки, быстро вписался в систему Клоппа. Джеймс освоил идею прессинга немца, улучшил технику паса и ведения – Милнер второй игрок «Ливерпуля» (после Трента) последнего сезона по продвижению мяча. При этом англичанин одинаково хорошо исполнял разные роли (опорник, атакующий полузащитник, крайний защитник). Во всех пяти сезонах в команде Джеймс вместе с Адамом Лалланой был лучшим по пробегу за игру. Плюс – огромное влияние в раздевалке.

«В последние два-три года Милли стал играть гораздо лучше. И у него невероятный подход к работе. Он будет великолепен в любом спорте, каким займется. Без него у нас ничего бы не вышло. Его стиль – несколько грязных разговоров в раздевалке. Он говорит там вещи, которые мне не позволено повторять на публике. Они служат последним пинком для игроков перед выходом на поле», – рассказывал Клопп.

Ван Дейк говорил, что Милнер часто орет на него на поле. Но отмечал, что это сильно помогает ему. В ответ голландец часто подтрунивает над Джеймсом и называет его стариком.

В одном из матчей прошлого сезона Милнер ответил ван Дейку празднованием гола, пародируя старика, ходящего с палочкой.

Главная причина успеха Милнера – его отношение к делу. Джеймс рассказывал, что совсем не пьет алкоголь. Первый и последний раз был в детстве, когда Милнер хлебнул сидр у своего отца. Джеймс соблюдает тщательную диету и внимательно относится ко сну.

Когда Милнер играл в «Манчестер Сити», он выучил испанский язык только для того, чтобы лучше понимать партнеров: Давида Сильву и Агуэро. И в «Сити», и в «Ливерпуле» игроки и сотрудники рассказывали, что Джеймс первым приезжает на тренировки и уходит с базы последним: много времени уходит на восстановительные процедуры.

Недавно Милнер обогнал Бекхэма по количеству голевых передач в Премьер-лиге

twit text — SPORF (@Sporf) September 1, 2018

И еще две важные цитаты про Джеймса. Первая, конечно, от Клоппа: «Милнер – как красное вино. С годами он становится только лучше. Я думаю, он сможет играть до 36-38 лет».

И комплимент Луи ван Гаала, поставившего Джеймса выше Месси: «Мне нравятся Неймар и Месси как индивидуально сильные футболисты, но не как часть команды. Думаю, в командном спорте нет ничего важнее командных футболистов. И в этом один из лучших – Джеймс Милнер. В финале Лиги чемпионов он играл в защите и средней линии. Фантастика, что он выдерживает такие объемы в 33 года».

И ещe про «Ливерпуль»:

У «Ливерпуля» куча денег. Тратить они их, конечно, не будут

До Клоппа «Ливерпуль» играл бестолково, а специальный комитет делал трансферы, не спрашивая тренера