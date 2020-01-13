Не смотрите матчи «Норвича», но знайте: там играет будущая звезда АПЛ

Паренек создает моменты на уровне Сильвы и Трента.

Эмилиано Буэндия – одно из главных открытий этого сезона АПЛ и один из лучших распасовщиков лиги. Прямо сейчас он третий по голевым пасам (7) после Де Брюйне и Трента. По количествe созданных моментов для партнеров только Де Брюйне обходит Буэндию в этом сезоне.

twit text — Squawka Football (@Squawka) January 2, 2020

Что это за парень?

• Переехал из Аргентины в мадридский «Реал», когда ему было 13. Но в течение года никак не показал себя в «Реале» и уехал в академию «Хетафе».

• В сезоне-2017/18 он, принадлежавший «Хетафе», играл в Сегунде за «Культураль Леонеса» – команду, которая по итогам того сезона вылетела в третий испанский дивизион. Сам Буэндия отыграл отлично: забил 6 голов и отдал 12 голевых.

• После этого Буэндия перешел из «Хетафе» в «Норвич». Всего за 1.5 миллиона евро.

• Буэндия несколько месяцев привыкал к Англии и Чемпиошипу: первый месяц не попадал в заявку, следующие два – выходил только на замену.

• Зато по итогам сезона: 41 матч, 8 голов, 17 голевых. Спортивный директор «Норвича» Стюарт Уэббер, который революционно перестроил клуб, назвал Буэндию своим лучшим подписанием.

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• В этом сезоне у Буэндии 7 голевых в 22-х матчах. А еще – рекорд: с момента, как началась вести статистика (сезон 03/04), только два игрока смогли создать 8+ шансов и выполнить 8+ обводок в одном матче АПЛ: Эден Азар и Эмилиано Буэндиа.

• И еще одно достижение: Буэндия первый в АПЛ, кто набрал в этом сезоне 50+ в каждом из компонентов: созданных моментах, обводах и отборах.

• Буэндия о кумире: «Я вырос, поклоняясь Иньесте. Он футболист мечты. Он невысокий, не очень быстрый. Но настолько быстрый интеллектуально, что превосходит всех».

• Вратарь «Норвича» Тим Крул о Буэндии: «Он профессор, изучающий будущих соперников, чтобы использовать их недостатки. Он часто сидит в приложении тактики клуба и постоянно читает советы от тренерского штаба».

twit text — Squawka Football (@Squawka) December 23, 2019

О слабых сторонах Буэндии, которые оголились в Англии

• Рассказывает тот же Тим Крул:

«Эми сложно, потому что в идеале он хотел бы просто оставаться на чужой половине и не преследовать крайнего защитника соперника у себя на фланге. Но ему пришлось приспособиться к новым приемам, они много работали с тренером. Он очень много трудится на тренировках и признает свои недостатки.

Ему нелегко, когда он должен создать магию в атаке, пробежав до этого 80 метров. Но таковы реалии лиги, в которой мы играем».

• Недавно Буэндия рассказал, что начал получать кайф, много работая без мяча:

«Мне нравится отрабатывать без мяча так же, как и творить с ним. Вам не будет все сходить с рук, если вы не будете усердно работать. Это основной принцип. Вы должны быть напористым и быстрым. В АПЛ игра никогда не останавливается. Это лига, помешанная на высоком темпе».



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