Автор одного гола в АПЛ Соланке – 3-й в списке самых дорогих нападающих турнира среди англичан

«Бомбардир» писал о переходе нападающего Доминика Соланке из «Ливерпуля» в «Борнмут».

Сумма перехода составила 19 миллионов фунтов. Контракт предусматривает дополнительные 6 миллионов в виде бонусов.

Соланке стал третьим в списке самых дорогих нападающих Премьер-лиги среди англичан. Больше стоили только трансферы Энди Кэрролла из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» (35 миллионов, 2011) и Уэйна Руни из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» (30 миллионов, 2004).

Экс-нападающий «Челси» и «Ливерпуля» Соланке забил один гол в АПЛ. В текущем сезоне 21-летний англичанин не выходил на поле в официальных матчах.