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    Автор одного гола в АПЛ Соланке – 3-й в списке самых дорогих нападающих турнира среди англичан

    «Бомбардир» писал о переходе нападающего Доминика Соланке из «Ливерпуля» в «Борнмут».

    Сумма перехода составила 19 миллионов фунтов. Контракт предусматривает дополнительные 6 миллионов в виде бонусов.

    Соланке стал третьим в списке самых дорогих нападающих Премьер-лиги среди англичан. Больше стоили только трансферы Энди Кэрролла из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» (35 миллионов, 2011) и Уэйна Руни из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» (30 миллионов, 2004).

    Экс-нападающий «Челси» и «Ливерпуля» Соланке забил один гол в АПЛ. В текущем сезоне 21-летний англичанин не выходил на поле в официальных матчах.

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 21:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +60

      Play 19 минут назад

      Перспективный всё таки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +758

      Бухбух 38 минут назад

      Об уровне английских напов говорит их стоимость.

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