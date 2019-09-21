В 2012-м «Ливерпуль» следил за трансферными целями «Манчестер Сити». Дело дошло до экспертов по компьютерному шпионажу и суда

За это «Сити» отсудил 1 миллион фунтов.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» второй год подряд грызутся за чемпионство АПЛ. Английские журналисты же подогревают атмосферу вокруг историями и горячими слухами. То расскажут о том, что Стерлинг набрал лучшую форму в карьере. То поговорят о том, что Гвардиола сдулся и разнервничался на фоне тотального успеха Юргена Клоппа.

Сейчас – новый поворот взаимоотношений. The Times вспомнил, как в 2012-м «Ливерпуль» незаконно использовал скаутскую систему «Ман Сити» и восемь месяцев наблюдал за их трансферными целями.

Что случилось

Для начала нужно рассказать, что такое Scout7. Это глобальная система по поиску и анализу игроков. Она была основана в 2001 году для анализа и подбора данных по командам из низших английских лиг. С тех пор за 19 лет она разрослась до мирового уровня.

Первыми клиентами Scout7 были «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». Дальше подтянулись остальные команды АПЛ. «Сити» работает с Scout7 с 2008 года, а с 2015-го с сервисом сотрудничают все команды, входящие в концерн City Football Group. К этому же времени Scout7 использовали 18 из 20 команд АПЛ. В 2017-м его приобрел DAZN и объединил с OptaPRO для более подробного анализа данных.

В 2013-м английская пресса нарыла первый (и пока что единственный) скандал, связанный с Scout7.

В феврале 2013-го аналитики «Манчестер Сити» обнаружили странную активность своих аккаунтов в Scout7 – об этом им сообщил сам сервис. Тогда «Сити» подключил к делу экспертов по компьютерному шпионажу, которые сделали запрос в Scout7, проанализировали полученные данные и по своим путям пробили: за последние две недели января-2013 в аккаунт скаута «Манчестер Сити» Роба Ньюмана заходили более 100 раз.

«Сити» напрягся от такой активности, проследил IP-адреса, откуда получал подозрительный трафик, и обнаружил: все они принадлежат пользователям из Ливерпуля. Дальше с помощью работы экспертов клуб определил: они принадлежат двум бывшим скаутам «Манчестер Сити», которые перешли в «Ливерпуль» в апреле 2012-го, но до сих пор пользовались данными «Манчестер Сити».

В распоряжении скаутов «Ливерпуля» были пароли Роба Ньюмана и еще пары сотрудников аналитического отдела (разные источники говорят о том, что они были взломаны), полные данные по всем потенциальным целям «Манчестер Сити». «Сити» долго не думал и подал жалобу в ФА на «Ливерпуль».

По данным TalkSport, главными лицами скандала были Дэйв Фэллоуз (сейчас отвечает за подбор кадров в «Ливерпуле») и Джулиан Уорд (раньше был скаутом «Ливерпуля» по Испании и Португалии, сейчас работает над партнерскими отношениями «Ливерпуля» с командами со всего мира). СМИ также говорили об участии Майкла Эдвардса (спортивный директор «Ливерпуля» и один из тех людей, кто помог собрать действующий состав команды) в деле. Но ни Майкл Эдвардс, ни «Ливерпуль» не подтвердили эту информацию.

Помимо этого, «Манчестер Сити» подал на «Ливерпуль» в суд. «Сити» даже нанял специального эксперта на судебные разбирательства для предоставления улик. «Манчестер» выиграл дело, и «Ливерпуль» заплатил ему 1 миллион фунтов.

Помогло ли это «Ливерпулю» в гонке за отдельными игроками?

За два трансферных окна сезона-2012/13 «Ливерпуль» подписал 7 игроков: Аллена, Старриджа, Борини, Коутиньо, Шахина, Ассаиди, Есиля. Ни один из этих игроков не входил в планы «Манчестер Сити» в тот период.

С одной стороны, «Сити» говорит, что «Ливерпуль» наблюдал за неким португальским игроком, который был забит в аккаунте Ньюмана. С другой стороны, с того момента «Ливерпуля» купил только одного португальца: Тиаго Иллори. Но он не входил в планы «Сити».

В 2013-м «Сити» напрягся из-за мысли о том, что «Ливерпуль» может увести у него потенциальных новичков. По данным Marca, «Манчестер Сити» даже ускорил переговоры по Хесусу Навасу и Фернандиньо, опосаясь, что «Ливерпуль» перехватит их. Если по Фернандиньо не было больших опасений, то в случае Наваса «Ман Сити» реально боялся, что «Ливерпуль» перехватит его. Все-таки Фэллоуз специализировался на испанском футболе и еще до ухода предлагал Роберто Манчини присмотреться к Навасу.

В итоге это не произошло. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» спокойно разобрались с этой темой и даже стремились к тому, чтобы она не вылезла в прессу. Не получилось. Впервые о слежке «Ливерпуля» за потенциальными новичками «Сити» английские журналисты написали весной 2013-го. С тех пор они ежегодно повторяют эту историю, лезут с вопросами по ней к представителям клубов, но стабильно получают отказ в комментировании ситуации.

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