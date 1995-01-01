Главное о корпорации, которая владеет «Сити». Зачем ей столько клубов? Как они взаимодействуют? Что будет дальше?

Восемь стран есть – ждем Россию.

21 век – это еще и о больших деньгах в футболе. В ряде приобретений футбольных клубов особенно выделяются два кейса – «Манчестер Сити» и «Лейпциг», владельцы которых купили сразу несколько клубов в разных странах.

В случае с «Лейпцигом» все более-менее понятно. Компания «Ред Булл» давно продвигает свой бренд через спорт: достаточно вспомнить команду «Ред Булл Рейсинг» в Формуле 1, которая выиграла четыре титула подряд. C «Зальцбургом» компания дополнительно развивает свой регион, так как создатель компании из Австрии.

City Football Group – намного более мифическая организация. У них уже восемь клубов по всему миру, и с первого взгляда логика здесь почти не угадывается. Для начала – смотрим на карту.

Кто инвестирует в клубы? Какая от этого выгода?

City Football Group на 78% принадлежит организации из Объединенных Арабских Эмиратов Abu Dhabi United Group. Той в свою очередь владеет Мансур ибн Зайд аль-Нахайян, более известный как просто шейх Мансур.

Шейх Мансур – член правящей семьи эмирата Абу-Даби и единокровный брат президента ОАЭ. Для Абу-Даби, как и для Эмиратов в целом, характерна стратегия больших инвестиций во внутренние и внешние активы для повышения показателей туризма. Например, только с 2012 по 2017 год количество посетителей страны выросло на 67%.

Один из примеров, как «Сити» помогает с продвижением туризма – авиакомпания Etihad. Это вторая по величине авиакомпания в стране, но если Emirates базируется в Дубае, то Etihad – в Абу-Даби, который представляет шейх Мансур.

Логотипы авиакомпании размещены на футболках «Манчестер Сити», «Мельбурн Сити» и «Нью-Йорк Сити», трех ключевых клубов в портфеле организации. Ее именем также назван стадион «Манчестер Сити».

Почему у «Сити» нет клуба в ОАЭ? Разве это не логично?

Он есть – это клуб «Аль-Джазира» из Абу-Даби. Просто он принадлежит не City Football Group, а шейху Мансуру напрямую. Возможно, его не стали включать в структуру, чтобы иметь больше контроля над командой и подчеркнуть ее обособленность.

Команда в прошлом сезоне заняла пятое место, но еще в 2017-м была чемпионом ОАЭ.

Как клубы взаимодействуют между собой?

Всеми клубами, за исключением «Манчестер Сити», руководит один человек – Брайан Мэрвуд. Он рассказал The Guardian, что у всех клубов даже есть обязательство играть в одной и той же манере – в стиле команды Гвардиолы.

«Большинство моих сотрудников занимаются скаутингом и набором персонала. Мы стараемся применять последовательность во всех наших клубах, предоставляем директорам футбольных клубов информацию, знания и ориентиры относительно того, что именно им нужно делать. Иногда люди спрашивают: «Могу ли я к вам устроиться? Я играю как Пеп». «Хорошо, скажи мне». «Это 4-3-3». Нет, стиль Пепа – это нечто большее. Это ротация, игра через линии, комбинации, владение мячом, которое дает результат.

Нам невероятно повезло, что у нас есть Пеп. Он невероятен, но у нас также есть кое-кто в Японии, Анге Постэкоглу, который очень увлечен этим стилем. Когда мы [«Сити»] играли в Йокогаме в предсезонный период, Пеп был впечатлен».

Мэрвуд рассказывает, что в клубах применяют и другие формы взаимодействия – например, часто перемещают персонал из клуба в клуб, а также помогают молодым тренерам развиваться, чтобы в будущем попасть в «Манчестер Сити». А все футбольные тренировки «Сити» снимают на видео, чтобы у других клубов тоже был к ним доступ.

Какие планы на будущее?

«Главное, чтобы наши клубы оставались сильными и перспективными. Для нас важно, что наши клубы находятся в хорошем состоянии, и, что самое важное, имеют потенциал для роста. Десять с половиной лет назад был один клуб. Сейчас у нас восемь», – говорит Мэрвуд.

Действительно, четыре из восьми клубов группа купила с 2017 по 2019 год, и сразу два – в прошлом году. Судя по карте, ключевой приоритет сейчас – наличие клуба во всех быстрорастущих регионах. В 2019-м City Group закрыли Индию и Китай, клубы из которых пока выступают не очень хорошо.

Хуже всего сейчас City Group представлена в Центральной Америке, Африке и Восточной Европе. А значит, вероятность выхода на российский рынок тоже есть, хотя публично об этом пока не заявляли.

Главный плюс такого возможного расширения – это туристический поток из России в ОАЭ, который уже достаточно высокий. Главный минус – иностранные компании практически не представлены на российском футбольном рынке, и компания, которая сделает это первой, сильно рискует.

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