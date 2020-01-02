«МЮ» – катастрофа. Сульшеру ищут замену, лидеры сломались, игры нет

Все ждут Аллегри.

«МЮ» – самый токсичный топ-клуб АПЛ прямо сейчас. У него средние результаты (всего лишь пятая строчка в таблице АПЛ), посредственная игра, а вокруг постоянно плодятся угнетающие слухи.

«Манчестер Юнайтед» стал ядерной смесью, выжигающей все положительное вокруг себя. Сейчас там море скандалов, разборок и недовольств, заслоняющих все хорошее.

Что с Сульшером? Все просто – боссы недовольны и думают о замене тренера

Помните, как все начиналось при Сульшере в конце 2018-го? «МЮ» стартовал с пяти голов в ворота «Кардиффа». Дальше – неплохой отрезок из одиннадцати матчей без поражений. И только потом началась стагнация. «МЮ» валился, проигрывал слабым соперникам, а сейчас достиг точки кипения.

Игра «Юнайтед» настолько плоха, что от нее в ужасе даже руководители. TalkSport выдал инсайд: сэр Алекс пришел на стадион на кубковый матч с «Сити». А после первого тайма был настолько разочарован игрой, что ушел в свой кабинет, потому что никого не хотел видеть. Там сэр Алекс один пил вино – это сообщил журналистам TalkSport источник в клубе.

Вместе с сэром Алексом от игры «МЮ» обалдевал Эд Вудворд. Все тот же TalkSport сообщает, что во время матча с «Сити» он несколько раз хватался за голову.

После ужасного матча Сульшер сказал: «После пропущенного гола и до конца первого тайма мы показали худшую игру при мне. До перерыва мы не могли от этого оправиться. Прессинг не работал, и мы позволяли им вести игру. Мы сникли и принимали неправильные решения».

Кажется, в Сульшера перестали верить. Разные источники, вертящиеся вокруг «МЮ» говорят, что руководство настроено на смену главного тренера. Вопрос – когда это случится. Daily Mail сообщает, что боссы «МЮ», несмотря на результаты, дадут Сульшеру шанс до конца сезона.

Но тут возникает еще один проблемный момент – Аллегри. С момента расставания с «Ювентусом» именно Аллегри называют следующим тренером «Манчестер Юнайтед» – да и сам Аллегри неоднократно замечал, что настроен на вызов из АПЛ. Сейчас на Макса переключился «Милан», который в ближайшее время обдумает перспективы Пиоли и сделает решение по главному тренеру.

Эд Вудворд мечтает о том, чтобы Аллегри работал с «Манчестер Юнайтед». Но интерес «Милана» может ускорить его приглашение. В этом случае все зависит не только от Сульшера, но и от дальновидности руководства «МЮ».

Игроки деградируют: над Магуайром издеваются, Лингард не забивает

У нас есть несколько важных замечаний по форме игрокам.

1. Джесси Лингард не забивает и не отдает голевые передачи уже целый год (об этом мы писали здесь). «МЮ» думает о его продаже.

2. Де Хеа все еще надежен, но чаще выдает странные ошибки (об этом мы писали в материале нашего партнерского сайта «Гол»).

3. Харри Магуайр еще не влился в игру – над ним и его ошибками уже полгода смеются болельщики.

twit text — S04_1904 (@1904_s04) January 2, 2020

4. Погба много травмируется. Пока и близко не показывает свою лучшую форму.

О взаимодействии Маркуса Рэшфорда (лидер «МЮ» и его лучший бомбардир прямо сейчас) с партнерами недавно высказался Димитар Бербатов: «Рэшфорд должен быть строгим со своими товарищами по команде, когда нужно напихать партнерам на поле или выкрикнуть: «Отдайте мне чертов мяч». Делай это, тебе нужно показать характер и иметь волю к победе. Спорить, драться – все это не имеет значения. Если нужно сделать все ради победы, ты, черт возьми, должен делать это».

Что будет дальше

Все зависит от того, что предпримет «Юнайтед» в это трансферное окно. Из-за травм Погба и Мактоминея центр поля срочно нуждается в усилении. Сам Сульшер поддерживает эту идею. По данным The Times, он считает, что зимой и следующим летом «МЮ» обязан приобрести минимум шесть новичков. Как сообщает издание, одним из таких новичков называется Донни Ван Де Бек.

Другое дело – что будет с «Манчестер Юнайтед», если Сульшера уволят прямо по ходу сезона. Во время зимнего трансферного окна – будет время для перестройки под нового главного тренера. По ходу оставшейся части сезона – окей, ничего страшного.

Сезон для «Манчестер Юнайтед», можно сказать, провален. Сейчас главные цели для него – Кубок Англии и Лига Европы. В АПЛ и Кубке Лиги – без шансов.

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