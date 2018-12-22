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    Сульшер начал в «МЮ» с пяти голов. Невероятный старт


    3.3
    Голосов: 3
    22.12.2018 23:05
    Последний раз столько забивали аж при Фергюсоне.

    Как начиналась неделя

    С увольнения Жозе. В понедельник слухи об отставке Моуринью были слишком назойливыми, а уже во вторник все произошло. Никогда еще «МЮ» не был так близок к «Спартаку» – там тоже попрощались с тренером с помощью фотографии стадиона. Португальца мало кому было жалко, над ним больше шутили, чем ему сочувствовали. С другой стороны, информация о компенсации могла сгладить реакцию.

    Журналистам уволенный сказал всего два слова.

    Как реагировали

    Тренеры и футболисты поддерживали Жозе: в их числе Гвардиола, Клопп, Марсело, Сарри. Непонятный инцидент возник с Полем Погба, который поставил в инстаграм собственную фотографию с ухмыляющимся лицом и надписью «Придумайте подпись». Запись вскоре была удалена, а француза за этот финт планируют оштрафовать.

    Алексис Санчес вообще выложил в сторис своего инстаграма видео, как он подъезжает к клубной базе под песню с названием «Теперь мы свободны». Но тут уж вряд ли чилийца ждут какие-либо санкции.

    Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»

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    Какая история была самой странной

    Она тоже связана с Санчесом. The Sun рассказала о том, что Санчес и Рохо делали ставки на увольнение Моуринью, и победил чилиец. Санчес с возмущением опроверг эту информацию в своих соцсетях.

    Как «МЮ» нашел замену

    Уже на следующий день стало ясно, кто будет новым главным тренером. Английские СМИ еще поздно вечером предположили, что назначат Уле-Гуннара Сульшера, а с утра сразу два момента заставили в это поверить: «МЮ» сделал запись о назначении норвежца на официальном сайте, а премьер-министр Норвегии пожелала в своем твиттере Сульшеру удачи в «МЮ». Позже обе записи были удалены, но буквально через несколько часов «МЮ» объявил о приходе Сульшера уже официально.

    Норвежец будет управлять «МЮ» до конца нынешнего сезона. Помощники – Майк Фелан, Майкл Кэррик и Киран МакКенна.

    О том, что «МЮ» не ошибся в выборе, окончательно стало ясно после реакции Артема Дзюбы. Одобрил!

    text

    Публикация от text (@artem.dzyuba)

    Как дебютировал Сульшер

    Феноменально! «МЮ» настрелял пять голов в гостях. Уже на третьей минуте забил Рэшфорд, к получасу команда вела 2:0 благодаря мячу Эрреры, а перед самым перерывом отметился и Марсьяль. Во втором тайме счет до крупного довел Лингард – 5:1.

    Вот только 5:1 эти были добыты в матче с одной из слабейших команд лиги – «Кардифф Сити». Чаще нее пропускает лишь «Фулхэм», больше нее в чемпионате не проигрывает никто. «Кардифф» героически бьется за выживание, но конкретно в этом туре был обречен проиграть – «МЮ» действовал вдохновенно и преуспел в реализации.

    Что ждет норвежца дальше

    «МЮ» назначил Сульшера в очень напряженное время – как раз тот самый Boxing Day, когда англичане рубятся через два дня на третий. Зато повезло с соперниками – через три дня «Хаддерсфилд», потом через четыре – «Борнмут», еще через три – «Ньюкасл» и снова через три – «Рединг» в Кубке.

    Настоящая проверка Сульшера ждет не сейчас и даже не в следующем месяце. Скорее это произойдет в отрезок с февраля по март: когда «МЮ» сыграет с «Ливерпулем», «Арсеналом», «Ман Сити», «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном», а еще дважды с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

    Сейчас «МЮ» располагается на шестом месте в восьми очках от зоны Лиги чемпионов. Не лучшая стартовая позиция для Сульшера, зато счет в дебюте – тот, что нужен. Лучше и быть не могло. Последний раз «МЮ» столько забивал больше пяти лет назад. Причем было это еще при Алексе Фергюсоне – как раз в его последнем матче (5:5 против «Вест Бромвича»).

    Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

    Кардифф – Манчестер Юнайтед – 1:5 (1:3)

    Голы: 0:1 – Рэшфорд, 3; 0:2 – Эррера, 29; 1:2 – Камараса (с пенальти), 38; 1:3 – Марсьяль, 41; 1:4 – Лингард, 57; 1:5 – Лингард, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: АПЛ
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 3
    Комментарии4
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      Рейтинг: +257

      Platon Faustov 13 минут назад

      Вот только 5:1 эти были добыты в матче с одной из слабейших команд лиги – «Кардифф Сити». Мне интересно, насколько хорошо автор разбирается в АПЛ ? Тут ни одна команда просто так очки не отдает. Даже 3-0 с потом и кровью достается. Слабейшая в АПЛ не значит, что шансы обыграть ее весьма велики.

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      Рейтинг: +506

      тщмек 19 1 час назад

      Не повторится ли история Ди Матео?

      0
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      Рейтинг: +6663

      DeStar 1 час назад

      Ну посмотрим. я бы пока сказал - хороший матч для "первого матча". Потому что кардиф дно. И тут бы и с моуром была бы победа, каких 1-2 , 0-2. Для начала, матч гуд, не сильно напряжный и так далее. В след туре такое же дно еще ниже Кардиффа ждет.

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      Рейтинг: +1013

      giluxa1963 1 час назад

      золотой мальчик

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