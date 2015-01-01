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    «МЮ» поссорился с главным футбольным агентом. Упустил Холанда, а теперь потеряет Погба


    3
    Голосов: 3
    Сегодня, 18:56
    Будто и без этого у Сульшера мало проблем.

    Самый ожидаемый трансфер этого января – переход Эрлинга Холанда из «Зальцбурга» в один из топ-клубов – закрылся еще до Нового года. Вместо «МЮ», про который говорили чаще всего, Холанд едет в «Боруссию».

    Не помог даже совместный опыт работы Сульшера с Холандом в «Мольде». Ведь в последние дни агент Холанда Мино Райола открыто ссорится с руководством «МЮ».

    «Сегодня я вообще ни одного футболиста бы туда не привез, – разжигает Райола, обсуждая будущее своего клиента Погба. – «МЮ» разрушил бы карьеры Марадоны, Пеле и Мальдини. Это клуб, оторванный от реальности, он существует без какого-либо проекта. Полю нужна команда, нужен коллектив, как раньше у него был в «Юве».

    В предыдущем материале мы писали, что вряд ли Райола – это причина перехода Холанда именно в «Боруссию». Противоречия тут нет: как бы сильно Райола ни был против трансфера своих клиентов в «МЮ», Холанд и сам предпочитает клубы с большим потенциалом для развития. Тем более, что «МЮ» пытался провести переговоры с ним в обход Райолы – и это не помогло.

    «МЮ» был с ним в самом тесном контакте, – говорит Райола. – Они чаще всего с ним говорили, каждый имел возможность это делать. Но определенно он чувствовал, что сейчас не время уходить в «МЮ».

    Но Холанд – это лишь одна упущенная возможность. Важнее – ситуация с Полем Погба, который к тому же получил травму. Сульшер говорит, что там ничего серьезного, и операцию можно было провести позже.

    «Его консультанты сказали делать операцию как можно скорее, и похоже он это сделает. Мы сделали рентген – там нет ничего серьезного. С этим просто надо было разобраться рано или поздно, но его консультанты настояли на операции сейчас. Но теперь мы остались без Поля, Мактоминей тоже вылетел, и для нас это большая потеря», – говорит Сульшер.

    Очевидно, что «МЮ» предпочел бы оперировать Погба ближе к концу сезона, или вовсе в межсезонье. Но весьма вероятно, что Райола готовит трансфер Погба этим летом – и хочет, чтобы у него было больше времени набрать форму после операции.

    «Он талант, мы постоянно говорим о нем, но он не был стабилен в «Юнайтед». Для тренера это разочарование, когда постоянно приходится отвечать на вопросы об игроке, который, по слухам, то покинет клуб, то травмирован, то еще где-то, хотя должен тренироваться на базе в Каррингтоне», – комментирует ситуацию с Погба Райан Гиггз.

    Третья проблема от ссоры с Райолой – любые будущие приобретения. Смотрите, у Райолы есть вполне определенная специальность – продавать талантливых вундеркиндов в топ-клубы. Де Лигт в «Юве», Де Йонг в «Барсе», Холанд в «Боруссии» – это все громкие покупки Райолы. Он же продавал Мойзе Кена из «Юве» в «Эвертон», да и вообще контролирует почти весь итальянский и нидерландский рынки.

    Сульшеру сейчас важны новые футболисты – в тот период, когда команду уже критикуют даже бывшие игроки. «Кажется, что Оле – действительно хороший парень. Иногда я хотел бы видеть его более резким, более злым. После этой игры он улыбался. Это неподходящий момент для улыбок», – осудил Сульшера ван Перси после поражения «МЮ» от «Арсенала» (0:2).

    «Ван Перси забрал мой 20-й номер в «МЮ», но больше ему ничего не достанется», – жестко ответил Сульшер. Но сейчас «МЮ» важнее отвечать делами – а с этим пока сложности.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de, Lapresse / Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7817

      Skull_Boy 2 минуты назад

      Да МЮ сам одна большая проблема, нет толковых трансферов, какие были раньше, да и сам менеджмент шлаковый

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      Рейтинг: +9

      SeVeRozaa 1 час назад

      Божекогда эта дичь вокруг Погба кончится и он перейдет куда нибудь

      1
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      Рейтинг: +814

      Benifacto > SeVeRozaa 18 минут назад

      а по мне норм мелодрама, ждем новых серий))))

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