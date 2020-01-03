Пять важных историй, которые мы пропустили в праздники

От Златана до сборной Ганы.

«Бомбардир» возвращается с новогодних каникул – за эту неделю в футболе как всегда много важных событий, которые нельзя было пропустить. Поздравляем наших читателей с Новым годом и быстро вспоминаем все, о чем говорили за эти выходные.

Руни опять в Англии. И уже помог «Дерби» победить

О предстоящем переходе объявили еще летом, хотя тренироваться Руни начал только в ноябре, а попал в заявку – в январе. Переход проспонсировал букмекер 32Red – генеральный спонсор «Дерби Каунти». Из-за него Руни даже взял необычный 32-й номер.

Этот трансфер – один из самых необычных как для самого Руни, так и для футбола в целом. Накидываем несколько фактов, из-за которых за успехами Руни будет вдвойне интересно следить:

У «Дерби» сейчас совсем все грустно. Команда на 17-м месте, хотя в прошлом году играла в плей-офф. Но отрывы в таблице маленькие: до шестого места всего восемь очков. Так что не удивляйтесь быстрому подьему клуба.

Руни – играющий тренер. Главным остается Филипп Коку, но Руни будет одним из его помощников. Не исключено, что после ухода Коку именно Руни отдадут место главного – опыт с бывшими футболистами у клуба уже есть. Именно отсюда в прошлом году Лэмпард уезжал в «Челси».

С первого матча Руни стал капитаном команды. «Руни – наш капитан, – объясняет Коку. – Если у нас есть игрок, который был капитаном сборной с такой карьерой, опытом и лидерскими качествами, я думаю, есть смысл, чтобы назначить его капитаном «Дерби».

Кстати, первый матч Руни уже сыграл. Команда выиграла 2:1, у капитана голевая передача – пока все идет по плану.

В сборной Ганы коррупционный скандал – уволили всех тренеров всех команд

Вряд ли мы бы вспомнили про сборную Ганы, но тут дело важное. «Футбольная ассоциация Ганы уволила тренерские команды всех национальных сборных с немедленным вступлением в силу. Это решение затрагивает как мужские, так и женские национальные сборные», – сообщается на сайте федерации.

Причина – коррупционный скандал. Еще полтора года назад в стране вышел документальный фильм, в котором показали, как чиновники, включая президента ассоциации, берут взятки. Всю ассоциацию тогда распустили.

Теперь новая команда отстраивает систему заново. Но мягкие реформы, похоже, не помогли – теперь без каких-либо подробностей без работы оставили всех тренеров.

Все это на фоне ужасных результатов главной команды. В 2018-м не попали на чемпионат мира, в прошлом сезоне сразу вылетели в плей-офф кубка Африканских наций. Жуть.

Златан вернулся в «Милан». Вот все, что он уже успел сделать

• Объяснил, почему он все еще топ в 38 лет. «Я играю уже не так, как в 20 лет. Но тот, кто умеет играть в футбол, знает, что делать. Вместо того, чтобы бежать с мячом, я бью с 40 метров».

• Взял необычный номер – 21-й. А потом объяснил, почему именно его: «Я просто показал детям все свободные варианты, а они выбрали его».

• Вызвал ажиотаж на «Сан Сиро». На матч с «Сампдорией» (6 января) продали уже 56 тысяч билетов – на последние встречи приходило около 40 тысяч зрителей. И это за три дня до матча.

• Сыграл в товарищеском матче, забил и отдал голевую. Правда, соперник был совсем несерьезный – про «Роденсе» даже в интернете почти нет никакой информации. А «Милан» всего забил девять в этом матче.

• Назвал «Милан» своим домом. «Я помню, как прилетел сюда же несколько лет назад. Самое главное сейчас: я вернулся и я счастлив. Всегда говорил, что это – мой дом, в который я наконец вернулся. Да, я играл за другие команды, но сейчас я вернулся – только это важно. Жду фанатов на «Сан-Сиро»: мы взорвем стадион».

«Юве» подписал шведа за 35 миллионов

Деяну Кулушевски 19 лет, но в «Сампдории» он уже всех впечатлил. В прошлом сезоне стал лучшим игроком Серии А, а руководство подтвердило, что готово его продать – «как и всегда, мы будем зарабатывать и реинвестировать».

Эта незаметная покупка – важная история о том, куда будет двигаться «Юве» дальше. И последствия начнутся уже сейчас. Во-первых, Кулушевски – универсал, и в будущем вполне может заменить стареющих звезд клуба. «Я могу играть вингера, в прошлом сезоне был медзалой. Сыграю там, где нужно тренеру, но сам себя вижу треквартистой под нападающими», – рассказывает Кулушевски.

Во-вторых, от этого трансфера зависела судьба нескольких полузащитников клуба. Скорее всего, теперь уйдут Эмре Джан и Адриан Рабьо, которые в этом сезоне почти не играют.

Холанд – в «Боруссии», и это самый ожидаемый исход

Еще одна важнейшая трансферная история. Многие ждали Холанда в «МЮ» или другом клубе АПЛ – зря. Холанда звали в топ-клубы еще перед «Зальцбургом», но он тогда выбрал клуб, соответствующий своему уровню. Меньше всего ему всегда хотелось сидеть на скамейке и ждать своего шанса.

Холанд поступил так и сейчас – взял клуб, где почти наверняка будет играть в основе и неплохо забивать. Тем более, в этом сезоне в Бундеслиге есть конкуренция – на первом месте пока идет «Лейпциг», но почему бы в конце концов «Боруссии» не вернуться в гонку? Особенно, если Холанд заиграет – а мы делаем ставку на это.

The Athletic рассказал, как Холанда звали в «Боруссию». Во-первых, в клубе не было явного форварда – в отличие, например, от родственного «Лейпцига» с Тимо Вернером. Во-вторых, история предыдущих игроков «Боруссии» – Обамеянга, Пулишича, Санчо, Дембеле – которые успешно развивались и уезжали на повышение. В третьих, в клубе разработали конкретные рекомендации по развитию игрока.

Конечно, помогли и связи агента Холанда Мино Райолы с «Дортмундом». С «МЮ» у него, напротив, не лучшие отношения – клуб даже пытался подписать Холанда в обход Райолы. Но мы уверены, что дело тут совсем не в агенте – просто в «МЮ» Холанду сейчас и правда делать нечего.