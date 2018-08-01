Самый дорогой вратарь планеты – посредственность. Как так?

«Челси» заплатил 80 миллионов за середняка.

Кепа Аррисабалага – самый дорогой вратарь в мире прямо сейчас. Таким его сделал «Челси» летом 2018-го, заплатив 80 миллионов евро. С того момента прошло полтора года, и у нас много вопросов к самому дорогому киперу планеты.

В этом сезоне много ругают оборону «Челси» и отвлекаются от другой проблемной позиции – вратарской. В 21-м матче этого сезона команда пропустила 29 голов. Хотя по системе ожидаемых голов (xG) должна была пропустить на пять мячей меньше.

Можно очень скептично относиться к таким цифрам. Но есть исследование испанского журналиста Хосе Переса, основанное на продвинутой статистике, оценивающей вратарей. Система берет в расчет сложность ударов соперников и количество спасений вратарями АПЛ.

Снизу – результаты исследования по этому сезону. Кепа – 19 в списке.

Да этого (в декабре) всплывала другая статистика – по проценту сэйвов в этом сезоне. Кепа вообще был худшим на тот момент в АПЛ.

Кепа всегда был слабым в отражении ударов?

Летом 2018-го Куртуа свалил из «Челси», а в команду пришел Маурицио Сарри. Клубу был нужен новый вратарь, подходящий требованиям Сарри. В первую очередь – хорошо играющий ногами.

На тот момент статистические метрики и исследования вратарей показывали, что Кепа – один из лучших киперов в Европе в игре ногами. При этом у него были достаточно средние цифры по качеству отбитых ударов.

Таблица по отражению ударов в Ла Лиге за пять сезонов (с 2013 по 2018). Найдите Кепу. Да.

К марту 2019-го (конец первого сезона Кепы в «Челси») появилась еще один график среди вратарей АПЛ по спасениям. И снова слабые цифры у Кепы.

Когда сезон в АПЛ закончился, аналитики компании компании World in Motion Сэм Джексон и Алекс Уайли исследовали игру вратарей в сезоне-2018/19. Они отсмотрели каждое действие каждого голкипера и оценили их (сэйвы, игра в пас, выходы из ворот, сложные ситуации). В разработке модели участвовали вратари и тренеры вратарей.

Главный график исследования собирает в себе все важные компоненты. Кепа был лишь 12-м вратарем АПЛ в прошлом сезоне по версии World in Motion.

Также в исследовании отмечается, что Кепа был абсолютно средним в игре на выходах и отражении ударов. Но лучшим вместе с Эдерсеном по качеству пасов.

***

Еще в августе 2018-го, когда Кепа переходил в «Челси», британский автор-аналитик Деррик Ям писал в большом разборе игры вратаря:

«Он отличный распасовщик. Но очень средний в игре на выходах и на ленте ворот. Со статистической точки зрения, Кепа – удивительно средний вратарь.

Я не понимаю, за что «Челси» заплатил столько денег. Но нужно подождать, чтобы понять, насколько я был неправ».