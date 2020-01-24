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    19-летний защитник «Манчестер Сити» кайфует от тактики, подсказывает Гвардиоле и уже тренирует. Стоп, как так можно?


    3.2
    Голосов: 9
    24.01.2020 14:11
    Все говорят, что у Эрик Гарсии классное будущее.

    9 января защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия отпраздновал 19-летие. 16 января журналисты заметили его на матче команды «Сити» U-18 – Гарсия наблюдал за защитниками и делал отчеты по ним для тренерского штаба «Манчестер Сити» этого возраста.

    Гарсия еще очень молод. За взрослую команду «Манчестер Сити» в АПЛ он сыграл всего 268 минут. Но Гарсия решил, что после завершения карьеры игрока точно будет тренером. Для этого он получает тренерскую лицензию и опыт уже сейчас.

    Кто такой Эрик Гарсия

    Гарсия родился в Барселоне и с 9 лет играл в академии «Барсы». Именно там за ним начал наблюдать Пеп Гвардиола. Гарсия был капитаном в юношеских командах «Барселоны», а за свой стиль игры и умение читать игру на поле получил сравнение с Карлесом Пуйолем. Кстати, с Пуйолем его объединяет еще то, что когда Пуйоль занялся агентской деятельностью, то сразу же сделал Гарсию своим клиентом.

    В 2017-м Гарсия уехал в «Манчестер Сити», и некоторые болельщики «Барсы» всерьез винят в этом Пуйоля. У Пуйоля отличные взаимоотношения с Гвардиолой, и фанаты действительно считают, что это было основной причиной переезда Гарсии в Англию.

    Об этом трансфере Эрик Гарсия говорит так: «Я очень доволен. Мен поражает Пеп объемом выполняемой работы. Он – настоящий профессионал, он контролирует каждый уголок в клубе. Мне нравится его подход. Да, к Англии сложно адаптироваться, но я постепенно привыкаю к ней».

    Как он может и играть, и учиться на тренера?

    «Года 3-4 назад я задумался о том, чем мне заняться после завершения карьеры. Это была спонтанная мысль, но я для себя решил, что мне было бы интересно попробовать себя в роли тренера», – говорил Гарсия.

    Система «Манчестер Сити» подразумевает обучение игроков работе тренера благодаря двухэтапному курсу. На первом этапе приглашенные эксперты читают студентам лекции по общим аспектам профессии. На втором – рассказывают о тактических и психологических возможностях.

    Эрик Гарсия пошел на эти курсы вместе с 17-летним вратарем Гэвином Базуну. Пока что он посетил только первый этап, по итогам которого предполагается тренерская практика. Гарсия нашел ее – после тренировок с основной он работает ассистентом тренера команды «Манчестер Сити» U-11. Пока что проводит тренировки и занимается с персональным преподавателем, который оценивает его профессиональные навыки.

    Некоторые партнеры по «Манчестер Сити» говорят, что Гарсию ждет шикарная тренерская карьера. Недавно «Сити» опубликовал ролик с Кайлом Уокером и Рахимом Стерлингом. Один из вопросов как раз касался Гарсии. Уокер откровенно отозвался о его будущем: «Думаю, он будет хорошим тренером. Нет, это не потому, что он носит очки. Он все время что-то анализирует обдумывает. Он очень умен».

    text

    Публикация от text (@ericgm3) 10 Янв 2019 в 11:41 PST

    От Гарсии в восторге и Гвардиола. «Слушайте, он очень умный парень. Когда я узнал, что он самостоятельно изучает все наши матчи, я обалдел. Расскажу одну историю. Перед матчем с «Уотфордом» никто не знал, сколько у них защитников выйдет в основе. И только Эрик сказал мне: «Босс, я думаю, у них выйдет четверка в обороне». Оказалось, что он просто наблюдал за ними на разминке и высказал правильную мысль», – говорил Гвардиола. Слова Гарсии сбылись, «Сити» вынес «Уотфорд» – 8:0.

    Гвардиола отмечал, что Гарсия много общался с Микелем Артетой – спрашивал у него мнение по разным темам, советов. Автор The Athletic Сэм Ли (специализируется на «Манчестер Сити») общался с окружением Гарсии и выделил любопытную деталь. Гарсия дома много смотрит футбол. Его друзья говорят, что с ним просто невозможно смотреть матчи, потому что он загружает их огромным объемом информации и не дает насладиться игрой.

    Все это очень похоже на Артету. Тот зарывался в распечатки с разных матчей и болтал о футболе, когда был рядом с семьей и друзьями. Сейчас чем-то подобным страдает и Гарсия.

    Сравниваем: Артета дорос до уровня главного тренера и теперь вытягивает «Арсенал» из пропасти. Добьется ли чего-то подобного Эрик Гарсия?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS, imago sportfotodienst, www.imago-images.de/Global Look Press
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 9
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 27 января 2020, 07:51

      Артета вытягивает Арсенал из пропасти??? Да ну...

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 января 2020, 17:18

      Удачи парню. Хорошо, когда человек смолоду знает, что ему нужно и идёт к своей мечте.

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