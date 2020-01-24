19-летний защитник «Манчестер Сити» кайфует от тактики, подсказывает Гвардиоле и уже тренирует. Стоп, как так можно?

Все говорят, что у Эрик Гарсии классное будущее.

9 января защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия отпраздновал 19-летие. 16 января журналисты заметили его на матче команды «Сити» U-18 – Гарсия наблюдал за защитниками и делал отчеты по ним для тренерского штаба «Манчестер Сити» этого возраста.

Here's Man City's Eric Garcia attending the U18s game last night.The defender who turned 19 last week trains with the 1st team in a morning before coaching the U11s at night & has almost finished his UEFA B course.»He pays attention to absolutely everything» – Pep Guardiola pic.twitter.com/Vu27Yo8cgj — Caño Football (@CanoFootball) January 16, 2020

Гарсия еще очень молод. За взрослую команду «Манчестер Сити» в АПЛ он сыграл всего 268 минут. Но Гарсия решил, что после завершения карьеры игрока точно будет тренером. Для этого он получает тренерскую лицензию и опыт уже сейчас.

Кто такой Эрик Гарсия

Гарсия родился в Барселоне и с 9 лет играл в академии «Барсы». Именно там за ним начал наблюдать Пеп Гвардиола. Гарсия был капитаном в юношеских командах «Барселоны», а за свой стиль игры и умение читать игру на поле получил сравнение с Карлесом Пуйолем. Кстати, с Пуйолем его объединяет еще то, что когда Пуйоль занялся агентской деятельностью, то сразу же сделал Гарсию своим клиентом.

В 2017-м Гарсия уехал в «Манчестер Сити», и некоторые болельщики «Барсы» всерьез винят в этом Пуйоля. У Пуйоля отличные взаимоотношения с Гвардиолой, и фанаты действительно считают, что это было основной причиной переезда Гарсии в Англию.

Об этом трансфере Эрик Гарсия говорит так: «Я очень доволен. Мен поражает Пеп объемом выполняемой работы. Он – настоящий профессионал, он контролирует каждый уголок в клубе. Мне нравится его подход. Да, к Англии сложно адаптироваться, но я постепенно привыкаю к ней».

Как он может и играть, и учиться на тренера?

«Года 3-4 назад я задумался о том, чем мне заняться после завершения карьеры. Это была спонтанная мысль, но я для себя решил, что мне было бы интересно попробовать себя в роли тренера», – говорил Гарсия.

Система «Манчестер Сити» подразумевает обучение игроков работе тренера благодаря двухэтапному курсу. На первом этапе приглашенные эксперты читают студентам лекции по общим аспектам профессии. На втором – рассказывают о тактических и психологических возможностях.

Эрик Гарсия пошел на эти курсы вместе с 17-летним вратарем Гэвином Базуну. Пока что он посетил только первый этап, по итогам которого предполагается тренерская практика. Гарсия нашел ее – после тренировок с основной он работает ассистентом тренера команды «Манчестер Сити» U-11. Пока что проводит тренировки и занимается с персональным преподавателем, который оценивает его профессиональные навыки.

Некоторые партнеры по «Манчестер Сити» говорят, что Гарсию ждет шикарная тренерская карьера. Недавно «Сити» опубликовал ролик с Кайлом Уокером и Рахимом Стерлингом. Один из вопросов как раз касался Гарсии. Уокер откровенно отозвался о его будущем: «Думаю, он будет хорошим тренером. Нет, это не потому, что он носит очки. Он все время что-то анализирует обдумывает. Он очень умен».

text text Публикация от text (@ericgm3) 10 Янв 2019 в 11:41 PST

От Гарсии в восторге и Гвардиола. «Слушайте, он очень умный парень. Когда я узнал, что он самостоятельно изучает все наши матчи, я обалдел. Расскажу одну историю. Перед матчем с «Уотфордом» никто не знал, сколько у них защитников выйдет в основе. И только Эрик сказал мне: «Босс, я думаю, у них выйдет четверка в обороне». Оказалось, что он просто наблюдал за ними на разминке и высказал правильную мысль», – говорил Гвардиола. Слова Гарсии сбылись, «Сити» вынес «Уотфорд» – 8:0.

Гвардиола отмечал, что Гарсия много общался с Микелем Артетой – спрашивал у него мнение по разным темам, советов. Автор The Athletic Сэм Ли (специализируется на «Манчестер Сити») общался с окружением Гарсии и выделил любопытную деталь. Гарсия дома много смотрит футбол. Его друзья говорят, что с ним просто невозможно смотреть матчи, потому что он загружает их огромным объемом информации и не дает насладиться игрой.

Все это очень похоже на Артету. Тот зарывался в распечатки с разных матчей и болтал о футболе, когда был рядом с семьей и друзьями. Сейчас чем-то подобным страдает и Гарсия.

Сравниваем: Артета дорос до уровня главного тренера и теперь вытягивает «Арсенал» из пропасти. Добьется ли чего-то подобного Эрик Гарсия?

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