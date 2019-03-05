Его сравнивали с Суаресом, назначали парковщиком и ждали в РПЛ. Итог – второй дивизион Китая

История деградации Ришайро Живковича.

Этой зимой из Европы в Китай уехали сразу несколько человек. Самый заметный трансфер – переход Марека Гамшика из «Наполи» в «Далянь Ифан». Он затмил трансферную активность «Чанчунь Ятай» – команды из второго дивизиона. Прошлый сезон «Чанчунь Ятай» вообще завершил на 15-м месте, но теперь усилился известными легионерами.

Из заметных игроков здесь оказались Хурадо и Пейчинович, а больше остальных выделяется Ришайро Живкович. За 22-летнего игрока бельгийский «Остенде» получил от китайцев всего 800 тысяч евро, хотя даже в 18 лет Живкович стоил в три раза дороже. В Голландии его ошибочно записали в будущие звезды, хотя Ришайро сам дал для этого много поводов.

Это гол Живковича в ворота «Твенте». Он пробежал 100 метров за 10,96 секунды.

text text text Публикация от text (@richairojz) 23 Сен 2016 в 12:45 PDT

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«Аякс» перебил «Ливерпуль»

История Живковича очень похожа на путь Луиса Суареса. Как и уругваец, Ришайро стал известным в «Гронингене», а потом уехал в топ-клуб. Первый гол за «Гронинген» Живкович забил в момент, когда ему еще не исполнилось 17 лет. Он дебютировал в голландской лиге в сезоне-2012/13, а следующий год закончил с отличными показателями: 33 матча, 11 голов, 1 голевая передача.

Чаще всего Ришайро выходил в центре нападения (отсюда и еще одно сравнение с Суаресом), но любил смещаться на правый фланг атаки. Среди всех игроков «Гронингена» у Живковича второе место по голам в подростковом возрасте (10). По этому показателю он опередил Роббена и проиграл Куману. Тогда им заинтересовались за пределами Голландии.

Еще юношей Живкович почти оказался в «Ливерпуле». Англичане давили на «Гронинген», хотя люди из «Аякса» сразу выразили публичную заинтересованность в Ришайро. «Все топ-клубы Голландии хотят его купить, но представители «Ливерпуля» тоже бывают здесь каждую неделю», – отвечал директор «Гронингена» Ганс Нийланд. Потом Ришайро все-таки продали в «Аякс» почти за 2 миллиона евро.

В то время его просматривал даже московский «Спартак». Тогда казалось, что «Гронинген» мог просить намного больше, но только «Аякс» дал реальные деньги. «Гронинген» без проблем отпустил нападающего, а игроки добродушно прикалывались над Живковичем перед его трансфером. Например, заморозили его бутсы.

Работал парковщиком вместо основы

В момент начала первого сезона в «Аяксе» Живкович превосходил по статистике всех конкурентов за место в составе, но оказался только третьим форвардом. «Аякс» тогда тренировал Франк Де Бур, который сразу не увидел в Живковиче того, что в нем старательно замечали все остальные. У Де Бура в основе выходили Милик и Сигторсон. Живкович играл за вторую команду «Аякса», где наколотил 18 голов за 25 матчей. В основе «Аякса» набралось только семь матчей и один мяч.

Тогда «Аякс» критиковали за такое отношение к Живковичу. Голландия нуждалась в новой звезде, а Живковича разными способами оправдывали за все. Его провал случился из-за сомнительного отношения к собственной карьере, а не по выбору Де Бура. Вот, что писал о Живковиче репортер из Dagblad van het Noorden Уильям Помп:

«Я помню, что посещал матч «Эммена» против молодежки «Аякса». Увидел такой поразительный и очень дорогой матовый Мерседес на парковке. Им владел Ришайро. Это немного характеризует состояние, в котором он находился в тот момент. Он регулярно опаздывал на тренировки «Аякса», и терпение Де Бура в один момент закончилось. В качестве наказания Живковичу даже пришлось некоторое время поработать парковщиком».

Видео взято с официального канала «Аякса» на YouTube

Наказание странное, но журналист пишет правду. «Он действительно работал парковщиком, потому что снова опоздал. Ришайро извлек из этого урок. Я думаю, что наказание пришло непосредственно от Де Бура», – рассказывал о Ришайро его агент Сяак Сварт. Опоздания и любовь к роскоши были проблемой Живковича не только в «Аяксе». В то время его отправляли домой даже из молодежной сборной, называя причиной непрофессиональное поведение.

Живкович выделялся на фоне сверстников, потому что превосходил их в физическом развитии. «Все пришло к нему слишком быстро. То состояние, которое у него есть сейчас, было и в 15 лет. Тогда у него было преимущество, но технически он не так хорош. Нужно совершенствовать себя и собственные навыки», – говорил бывший тренер Питер Хоекстра. Еще Живковичу приписывали алкоголизм и другие ужасы, но сам Ришайро все опровергал.

Плата за де Йонга

Мы уже писали о трансферной политике команды «Виллем II». Именно у нее «Аякс» забрал талантливого Френки де Йонга в обмен на четыре аренды. Никто из тех арендованных игроков потом не заиграл даже на уровне «Аякса», но Живкович был важной частью сделки. Среди других он выделялся опытом и голевыми историями, а в «Виллем II» шел почти по собственному желанию.

«Я приехал в «Виллем II», чтобы потом вернуться в «Аякс» первым нападающим. Вот моя цель», – говорил сам Живкович. По соглашению между клубами «Аякс» платил ему зарплату, но в новом клубе ничего не получилось. Живкович наиграл только на два гола за 16 матчей и вернулся в «Аякс», чтобы бесконечно бегать во второй команде.

Чуть лучше получилось в «Утрехте». Там Ришайро забил девять голов и отыграл целый сезон. Когда технического директора «Аякса» Овермарса спрашивали о Живковиче, тот рассуждал о будущих надеждах на Ришайро. Вместо этого Живковича просто подготовили на продажу в бельгийский «Остенде», когда сам он устал от давления. «Я хотел уйти из «Аякса», чтобы играть», – сказал потом сам Ришайро. На нем голландцы заработали чуть больше миллиона евро.

Миллионы и Кюрасао

Для «Остенде» Живкович представлялся недорогим талантом, который может раскрыться в любой момент. Но больше забивать или приносить какую-то пользу Ришайро так и не научился. В первом бельгийском сезоне он играл в среднем по 52 минуты, во втором – 65. За это время Живкович забил в чемпионате всего пять голов и отдал три голевых паса. Собственный результат по голам за сезон в «Гронингене» он не перекрыл ни в одном из последующих клубов.

У Живковича несколько раз возникали другие варианты продолжения карьеры. Им интересовались в киевском «Динамо», звали в «Динамо» московское и приглашали на переговоры в «Сьон». Живкович летал в Швейцарию и почти стал партнером Митрюшкина, но клубы не договорились. В text у Ришайро куча приятных постов об «Остенде», где его просто заменили на другого игрока.

«Мы невероятно счастливы. У него была высокая зарплата и несколько голов, но теперь мы освободились от одного из душащих контрактов, которыми были обременены», – отреагировал на продажу Живковича новый президент команды Петер Галлант. Вместо Живковича здесь рассчитывают на 33-летнего Тома де Суттера. В «Остенде» у него пока отличная статистика из трех голов за четыре матча.

Сам Ришайро тоже выиграл от этой сделки. В Китае он получил трехлетний контракт, по которому должен заработать 8 миллионов евро. Но все амбиции по топ-клубам и сборной Голландии утеряны, хотя тут тоже есть интересности. Отец Живковича из Кюрасао, мать – сербка, сам он играл за молодежку Голландии. Теперь Живкович может выбирать сразу из трех сборных. В Кюрасао больше остальных надеются, что Ришайро поможет команде пробиться на ЧМ-2022.

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