Фернандеш, Бергвейн, Пентек и другие.

Бруну Фернандеш («Спортинг» – «МЮ»)

Один из лучших в португальской лиге в последние сезоны. В 2017/18 – 56 матчей, 16 голов, 20 ассистов. В 2018/19 – 53 матча, 32 гола, 18 ассистов. В 2019/20 – 28 матчей, 15 голов, 14 ассистов. По совокупности атакующих качеств (пасы в штрафную, под удар, продвигающие атаку; дриблинг, вхождения в штрафную, удары) – он лучший игрок португальской лиги.

twit text — utdreport (@utdreport) 29 января 2020 г.

Такие показатели выходят из стилистики «Спортинга»: вся атакующая игра завязана на Фернандеше. Он всегда на мяче, много бьет, идет в обводки, отдает. Представьте, если бы Коутиньо сейчас там играл.

Поэтому важный вопрос к «МЮ»: совместим ли Фернандеш с Погба? Кажется, нет. Чтобы разместить их обоих в центре, не найдется ни одного разрушающего опорника, который сможет играть за их спинами.

Пабло Сантос («Брага» – «Рубин»)

После ухода Сорокина Слуцкому нужен центральный защитник-левша с пасом. Пабло Сантос – как раз такой; его главные качества: пас, хорошее первое касание, неплохая работа под прессингом, умение играть в высокой линии обороны (В РПЛ нет средней линии обороны выше, чем у «Браги»).

Почему Сантос уходит? В «Брагу» пришел новый тренер, который устроил чистку. И Сантос под нее попал. Хотя до этого был железным игроком основы. Главное, что смущает в трансфере в «Рубин» – Сантос всю жизнь (28 лет) играл в странах с теплым климатом. Вопрос адаптации очень важен.

twit text — Ajansspor (@ajansspor) January 18, 2020

Стевен Бергвейн (ПСВ – «Тоттенхэм»)

Это не прямая замена Эриксену, потому что Бергвейн – скорее фланговый атакующий игрок. Хотя может сыграть и под нападающим, и форварда. «Тоттенхэм» интересовался им с 2017 года, а подписал только сейчас.

В Голландии Бергвейна котируют на одном уровне с Тадичем и Зиешем. Цифры подтверждают: только два игрока Эредивизи, начиная с прошлого сезона, ударили и отдали опасный пас больше 100 раз – Зиеш и Бергвейн. А в этом сезоне только Тадич создал больше шансов для партнеров, чем Бергвейн.

twit text — OptaJoe (@OptaJoe) 29 января 2020 г.

Кшиштоф Пентек («Милан» – «Герта»)

«Милан» вычищает состав: продает тяжеловесных по контракту игроков и тех, кто не подходит под текущую тактическую модель команды. С Пиоли «Милан» играет по схеме 4-4-2, где один нападающий – в штрафной и забивает; второй – чаще вне штрафной и в подыгрыше.

Место главного форварда, конечно, у Ибрагимовича. В подыгрыше – Леау. Пентеку просто нет места. Он олдскульный форвард, мало играющий вне штрафной и в пас. И он не нужен сейчас, когда есть Златан.

twit text — Goal (@goal) January 29, 2020

Перед приездом в «Милан» он набил в «Дженоа» 13 голов за полсезона. А во второй половине – еще девять за «Милан». В этом сезоне, когда от него потребовались другие функции в атаке, он заглох: четыре гола (три из них с пенальти).

Поэтому – в «Герту». За приличные (около 27 миллионов евро) деньги. Да-да, не удивляйтесь: у «Герты» новый владелец, который намерен тратиться. До Пентека этой зимой в клуб пришли Тузар и Аскасибар – на них клуб потратил 36 миллионов.

Сусо («Милан» – «Севилья»)

Сусо тоже не подходит новой системе «Милана». В 4-4-2 крайние полузащитники должны интенсивно и дисциплинированно отрабатывать в обороне. Сусо этого не делает.

К тому же в этом сезоне он часто недоволен и хандрит. В последние годы он был главной звездой команды, на поле ему позволялось практически все. Сейчас он один из и ему это не нравится.

Статистика подтверждает: предыдущие сезоны за «Милан» он заканчивал с 15+ по голам и ассистам. А в этом – у него всего три голевых действия. Интересно теперь, как в «Севилье» будут бороться с его игровыми и психологическими проблемами.