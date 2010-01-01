Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
7
5
13
6
2
2
2
6
4
2
8
6
1
3
2
7
7
0
6
6
2
0
4
6
13
-7
6
Группа B
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
11
2
9
16
6
3
1
2
6
6
0
10
6
2
1
3
4
5
-1
7
6
0
1
5
3
11
-8
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
15
3
12
18
6
4
0
2
8
8
0
12
6
1
1
4
5
10
-5
4
6
0
1
5
6
13
-7
1
Группа D
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
14
4
10
14
6
2
1
3
4
10
-6
7
6
2
1
3
9
12
-3
7
6
1
2
3
6
7
-1
5
Группа E
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
12
3
9
16
6
4
0
2
11
5
6
12
6
0
3
3
1
8
-7
3
6
0
2
4
3
11
-8
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
13
4
9
15
6
3
2
1
7
5
2
11
6
1
2
3
3
8
-5
5
6
1
0
5
4
10
-6
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
10
5
5
14
6
3
1
2
11
7
4
10
6
1
3
2
8
10
-2
6
6
1
0
5
3
10
-7
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
9
4
5
12
6
2
3
1
9
8
1
9
6
1
3
2
5
8
-3
6
6
0
3
3
5
8
-3
3
Группа I
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
6
3
3
12
6
2
3
1
3
2
1
9
6
1
2
3
6
5
1
5
6
0
4
2
2
7
-5
4
Группа J
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
6
7
14
6
3
3
0
8
4
4
12
6
1
1
4
5
10
-5
4
6
1
0
5
2
8
-6
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
15
2
13
18
6
2
2
2
4
7
-3
8
6
1
3
2
5
6
-1
6
6
0
1
5
1
10
-9
1
Группа L
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
8
4
4
12
6
3
3
0
10
6
4
12
6
1
2
3
6
9
-3
5
6
0
2
4
5
10
-5
2
Команда
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
1
1
6
5
1
4
3
1
1
1
5
3
2
4
3
1
1
1
2
2
0
4
Группа 1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
1
5
7
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
0
1
2
2
4
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
0
1
4
3
1
6
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
0
3
3
8
-5
0
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
1
5
7
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
1
2
1
5
-4
1
Группа 4
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
2
0
1
7
3
4
6
3
0
2
1
1
3
-2
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
3
3
7
3
2
0
1
6
2
4
6
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
0
2
1
3
-2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
1
2
7
3
1
2
0
1
0
1
5
3
1
0
2
5
3
2
3
3
0
3
0
2
2
0
3
Группа 9
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
1
2
7
3
2
1
0
9
5
4
7
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
0
3
0
5
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа 11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
1
0
7
5
2
7
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
2
1
3
5
-2
2
Команда
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
1
1
1
4
2
2
4
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
0
3
1
10
-9
0
Группа 1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
0
3
1
7
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
1
2
3
5
-2
1
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
3
5
7
3
2
0
1
3
5
-2
6
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа 4
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
0
1
4
2
2
6
3
0
1
2
2
8
-6
1
3
0
1
2
0
5
-5
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
0
3
2
7
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
0
2
1
3
4
-1
2
Группа 8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
1
2
0
5
-5
1
Группа 9
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
2
3
-1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
0
3
0
6
-6
0
Группа 11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
3
1
2
5
3
0
1
2
4
7
-3
1
3
0
0
3
2
5
-3
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире