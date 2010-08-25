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Команды
Фиорентина
Новости
€ 306 млн
Фиорентина - новости команды
Флоренция
Серия А 2026/2027
Стадион:
Артемио Франки
Сайт:
http://www.acffiorentina.it
Тренер:
Паоло Ваноли
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Венеция» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
«Венеция» – «Фиорентина»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
10 сентября
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
7 сентября
4
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
7 сентября
1
Трансляция
«Фиорентина» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Фиорентина» – «Торино»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Фиорентина» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Фиорентина» – «Фрозиноне»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Италии 2026/2027
28 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
10
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Трансляция
«Рома» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Рома» – «Фиорентина»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
23 августа
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Фото
«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
4 августа
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
«Фиорентина» уволила экс-тренера «Спартака»
5 июня
2
«Зениту» предложили экс-форварда «Ювентуса» и «ПСЖ»
27 мая
15
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
22 мая
3
Трансляция
«Фиорентина» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026
22 мая
«Фиорентина» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.5
21 мая
ЦСКА призвали не назначать экс-тренера «Спартака»: «Нахер он нужен»
18 мая
11
Трансляция
«Ювентус» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Ювентус» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.90
16 мая
Трансляция
«Фиорентина» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Фиорентина» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 2.1
9 мая
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