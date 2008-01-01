- 1 марта
- 09:04 Плиев: «Не сомневаюсь, что Кокорин вернется в «Фиорентину» и будет играть в Серии А»
- 08:50 Лахиялов: «Хиддинк возмутился, когда ему в «Анжи» вместо Павлюченко купили Кокорина»
- 28 февраля
- 14:37 Защитник «Фиорентины» Бираги забил самый дальний гол в Серии А за последние десять лет
- 24 февраля
- 19:18 Фото Система определения взятия ворот засчитала гол «Фиорентины» «Браге». Судья его отменил 2
- 15:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
- 19 февраля
- 15:26 «У кого-то новогодние праздники не закончились». Агент Кокорина не подтвердил желание игрока стать гражданином Кипра
- 09:45 Кирьяков: «С раннего возраста Кокорина было видно, что у него беда с головой» 4
- 00:38 Непомнящий назвал двух самых талантливых игроков России после поколения Евро-2008 2
- 18 февраля
- 23:33 Агент Сафонов: «Кокорин хочет получить кипрское гражданство» 4
- 17 февраля
- 22:11 Кокорин: «Я родился звездой» 14
- 20:02 «Вспомню это, когда буду умирать». Кокорин рассказал о своей благотворительности 2
- 16 февраля
- 22:55 Лига конференций. «Фиорентина» разгромила «Брагу» и другие результаты
- 12 февраля
- 21:59 Серия А. «Ювентус» обыграл «Фиорентину» (1:0) и поднялся на 9-е место 1
- 21:32 Леандро Фернандес: «Я был в шоке, когда узнал о попадании Кокорина в тюрьму» 1
- 13:46 Кузманович: «В Италии у Кокорина все было очень-очень плохо» 1
- 12:37 Кураньи: «Я большой фанат Кокорина. Он понимает свои ошибки молодости»
- 00:16 Николай Шпилевский: «Выкуп Кокорина не будет проблемой для «Ариса» 1
- 10 февраля
- 22:51 Кураньи: «Кокорин – топ-игрок. Его возвращение в Серию А возможно» 4
- 21:45 Видео Кокорин сделал ассист в матче с «Омонией» 1
- 7 февраля
- 16:59 «Челси» пытался арендовать Амрабата в последний день зимнего трансферного окна
- 5 февраля
- 13:51 Два турецких клуба заинтересованы в Дзаньоло
- 10:57 «Покажите, что можете не только избить беззащитного, но и защитить Родину». Милонов призвал Кокорина отправиться в зону СВО 44
- 4 февраля
- 23:07 Фото Кокорин поинтересовался, есть ли у него хейтеры 11
- 3 февраля
- 19:53 Освобожденный из США Виктор Бут прокомментировал слова Кокорина о тюрьме 1
- 14:14 Определились полуфинальные пары Кубка Италии
- 1 февраля
- 23:05 «Талантливый дурак. Ума мало». Петржела – о Кокорине 4
- 22:10 «Тюрьма может стать хорошим опытом». Боец Монсон согласился с Кокориным 6