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  • «Рома» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

«Рома» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

4 мая, 20:35
Рома
04.05.2026, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
4 : 0
Завершен
Фиорентина
13' Д. Манчини 17' Уэсли 34' М. Эрмосо 58' Н. Писилли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
10
Манор Соломон
ЛВ
4
Марко Брешианини
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
47
Робинио Ваз
ЦФ
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
73
Antonio Pirrò
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
3-2-3-1-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
22
Эрмосо
2
Челик
43
Уэсли
61
Писилли
17
Коне
4
Кристанте
18
Соуле
14
Мален
4-2-3-1
43
Де Хеа
20
Додо
3
Раньери
5
Понграчич
8
Госенс
4
Брешианини
27
Ндур
11
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
10
Соломон
11
Харрисон
23
Манчини
87
Гиларди
87
Гиларди
23
Манчини
22
Эрмосо
24
Зиолковски
24
Зиолковски
22
Эрмосо
17
Коне
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
17
Коне
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
14
Мален
47
Ваз
47
Ваз
14
Мален
11
Гюдмюндссон
65
Паризи
65
Паризи
11
Гюдмюндссон
5
Понграчич
15
Комуццо
15
Комуццо
5
Понграчич
44
Фаджоли
10
Фаццини
10
Фаццини
44
Фаджоли
4
Брешианини
80
Фаббиан
80
Фаббиан
4
Брешианини
11
Харрисон
20
20
11
Харрисон
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
73
Antonio Pirrò
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
73
Antonio Pirrò
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паоло Ваноли
Рома
Точно не сыграют
Артем Довбик
ЦФ
Нил Эль-Айнауи
ЦП
Эван Фергюсон
ЦФ
Лоренцо Пеллегрини
АП
Брайан Сарагоса
АП
Фиорентина
Точно не сыграют
Луис Бальбо
ЛЗ
Никколо Фортини
ЛЗ
Мойзе Кен
ЦФ
Тарик Лэмпти
ПЗ
Роберто Пикколи
ЦФ
Статистика матча Рома - Фиорентина
2
2
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
10
Офсайды
1
0
Количество передач
595
373
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.65
-0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Фиорентины», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома»«Фиорентина»

«Рома» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Рома
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