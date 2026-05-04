04.05.2026, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-3-1-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
22
Эрмосо
2
Челик
43
Уэсли
61
Писилли
17
Коне
4
Кристанте
18
Соуле
14
Мален
4-2-3-1
43
Де Хеа
20
Додо
3
Раньери
5
Понграчич
8
Госенс
4
Брешианини
27
Ндур
11
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
10
Соломон
11
Харрисон
23
Манчини
87
Гиларди
87
Гиларди
23
Манчини
22
Эрмосо
24
Зиолковски
24
Зиолковски
22
Эрмосо
17
Коне
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
17
Коне
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
14
Мален
47
Ваз
47
Ваз
14
Мален
11
Гюдмюндссон
65
Паризи
65
Паризи
11
Гюдмюндссон
5
Понграчич
15
Комуццо
15
Комуццо
5
Понграчич
44
Фаджоли
10
Фаццини
10
Фаццини
44
Фаджоли
4
Брешианини
80
Фаббиан
80
Фаббиан
4
Брешианини
11
Харрисон
20
20
11
Харрисон
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
73
Antonio Pirrò
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
73
Antonio Pirrò
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паоло Ваноли
Рома
Точно не сыграют
Фиорентина
Точно не сыграют
Статистика матча Рома - Фиорентина
2
2
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
10
Офсайды
1
0
Количество передач
595
373
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.65
-0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Фиорентины», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»