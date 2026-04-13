13.04.2026, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
4-1-3-1-1
43
Де Хеа
21
Госенс
6
Раньери
3
Ругани
2
Додо
8
Мандрагора
27
Ндур
22
Фаццини
80
Фаббиан
17
Харрисон
91
Пикколи
3-2-2-2-1
40
Мотта
13
Романьоли
25
Провстгор
4
Патрик
29
Лаццари
17
Тавареш
26
Башич
24
Тэйлор
22
Кансельери
10
Дзакканьи
19
Диа
21
Госенс
62
Бальбо
62
Бальбо
21
Госенс
3
Ругани
3
Понграчич
3
Понграчич
3
Ругани
22
Фаццини
19
Соломон
19
Соломон
22
Фаццини
26
Башич
7
Деле-Баширу
7
Деле-Баширу
26
Башич
22
Кансельери
18
Исаксен
18
Исаксен
22
Кансельери
19
Диа
9
Педро
9
Педро
19
Диа
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
24
Тэйлор
20
Ратков
20
Ратков
24
Тэйлор
Остались в запасе
Фиорентина
Лацио
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
64
Lapo Deli
ЦП
71
Salvatore Cianciulli
ЦП
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
6
Данило Катальди
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
64
Lapo Deli
ЦП
71
Salvatore Cianciulli
ЦП
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
6
Данило Катальди
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Фиорентина - Лацио
3
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
10
Количество передач
350
674
Сейвы
6
1
Точность передач %
83
91
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.61
1.33
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Лацио», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»