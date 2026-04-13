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  • «Фиорентина» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

«Фиорентина» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

13 апреля, 20:35
Фиорентина
13.04.2026, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
28' Р. Госенс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
22
Якопо Фаццини
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
17
Джек Харрисон
ЛВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Лацио
40
Эдоардо Мотта
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
26
Тома Башич
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
19
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
62
Луис Бальбо
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
64
Lapo Deli
ЦП
71
Salvatore Cianciulli
ЦП
19
Манор Соломон
ЛВ
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
6
Данило Катальди
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
20
Петар Ратков
ЦФ
4-1-3-1-1
43
Де Хеа
21
Госенс
6
Раньери
3
Ругани
2
Додо
8
Мандрагора
27
Ндур
22
Фаццини
80
Фаббиан
17
Харрисон
91
Пикколи
3-2-2-2-1
40
Мотта
13
Романьоли
25
Провстгор
4
Патрик
29
Лаццари
17
Тавареш
26
Башич
24
Тэйлор
22
Кансельери
10
Дзакканьи
19
Диа
21
Госенс
62
Бальбо
62
Бальбо
21
Госенс
3
Ругани
3
Понграчич
3
Понграчич
3
Ругани
22
Фаццини
19
Соломон
19
Соломон
22
Фаццини
26
Башич
7
Деле-Баширу
7
Деле-Баширу
26
Башич
22
Кансельери
18
Исаксен
18
Исаксен
22
Кансельери
19
Диа
9
Педро
9
Педро
19
Диа
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
24
Тэйлор
20
Ратков
20
Ратков
24
Тэйлор
Остались в запасе
Фиорентина
Лацио
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
64
Lapo Deli
ЦП
71
Salvatore Cianciulli
ЦП
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
6
Данило Катальди
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
64
Lapo Deli
ЦП
71
Salvatore Cianciulli
ЦП
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
6
Данило Катальди
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
Точно не сыграют
Марко Брешианини
ЦП
Николо Фаджоли
АП
Никколо Фортини
ЛЗ
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Мойзе Кен
ЦФ
Тарик Лэмпти
ПЗ
Фабиано Паризи
ЛЗ
Лацио
Точно не сыграют
Самуэль Жиго
ЦЗ
Марио Хила
ЦЗ
Даниэль Мальдини
АП
Адам Марушич
ПЗ
Иван Проведель
ВР
Николо Ровелла
ОП
Статистика матча Фиорентина - Лацио
3
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
10
Количество передач
350
674
Сейвы
6
1
Точность передач %
83
91
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.61
1.33
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Лацио», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина»«Лацио»

«Фиорентина» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Фиорентина
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