9 апреля в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Конференций английский «Кристал Пэлас» примет итальянскую «Фиорентину». Обе команды подходят к игре в хорошей форме, но «Фиорентина» выглядит предпочтительнее благодаря мощной атаке.

«Кристал Пэлас»

Хозяева подходят к матчу в хорошей еврокубковой форме. Команда не проигрывает в 6 последних матчах Лиги Конференций. В последних 5 играх «Кристал Пэлас» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 0.80. Оборона выглядит надeжно. В последней игре англичане сыграли вничью с «Лидсом» (0:0).

«Фиорентина»

Гости находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 6 последних матчах и забивает в 5 последних. В Лиге Конференций «Фиорентина» обязательно забивает в 4 последних матчах. В последних 5 играх итальянцы забили 2.00 гола в среднем и пропустили 0.80. В последней игре «Фиорентина» обыграла «Верону» (1:0).

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

«Фиорентина»

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Фиорентина»

Обе команды подходят к матчу в хорошей форме и имеют надeжную оборону (по 0.80 пропущенных). «Фиорентина» обладает более мощной атакой (2.00 гола за игру против 1.20 у «Кристал Пэлас»). Учитывая, что обе команды мало пропускают, а «Фиорентина» стабильно забивает, наиболее вероятным сценарием выглядит низовая игра с минимальным преимуществом гостей.

