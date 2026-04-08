9 апреля в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Конференций английский «Кристал Пэлас» примет итальянскую «Фиорентину». Обе команды подходят к игре в хорошей форме, но «Фиорентина» выглядит предпочтительнее благодаря мощной атаке.
«Кристал Пэлас»
Хозяева подходят к матчу в хорошей еврокубковой форме. Команда не проигрывает в 6 последних матчах Лиги Конференций. В последних 5 играх «Кристал Пэлас» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 0.80. Оборона выглядит надeжно. В последней игре англичане сыграли вничью с «Лидсом» (0:0).
«Фиорентина»
Гости находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 6 последних матчах и забивает в 5 последних. В Лиге Конференций «Фиорентина» обязательно забивает в 4 последних матчах. В последних 5 играх итальянцы забили 2.00 гола в среднем и пропустили 0.80. В последней игре «Фиорентина» обыграла «Верону» (1:0).
Факты о командах
«Кристал Пэлас»
- Не проигрывает в 6 последних матчах Лиги Конференций
- В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
- Оборона надeжна – 0.80 пропущенных
- Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
«Фиорентина»
- Не проигрывает в 6 последних матчах
- Забивает в 5 последних матчах
- В среднем: 2.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 4 последних матчах Лиги Конференций
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Фиорентина»
Обе команды подходят к матчу в хорошей форме и имеют надeжную оборону (по 0.80 пропущенных). «Фиорентина» обладает более мощной атакой (2.00 гола за игру против 1.20 у «Кристал Пэлас»). Учитывая, что обе команды мало пропускают, а «Фиорентина» стабильно забивает, наиболее вероятным сценарием выглядит низовая игра с минимальным преимуществом гостей.
Рекомендованные ставки
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.83
- Обе забьют – нет