«Фиорентина» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 16 апреля 2026 с коэффициентом 2

15 апреля 2026 9:42
Фиорентина - Кристал Пэлас
16 апр. 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 1/4 финала
16 апреля во Флоренции состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором «Фиорентина» примет «Кристал Пэлас». Первая встреча в Англии завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0, поэтому итальянскому клубу придется с первых минут играть максимально агрессивно. Такая ситуация делает ответный матч особенно интересным: «Фиорентина» обязана раскрываться, а «Кристал Пэлас» получает пространство для быстрых атак.

«Фиорентина»

Итальянская команда подходит к игре не в плохой общей форме. «Фиорентина» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, а после поражения в Лондоне сумела обыграть «Лацио» в Серии А. В последних пяти встречах команда забила 5 мячей и столько же пропустила. Это говорит о достаточно сбалансированной игре, но в первой встрече с «Кристал Пэлас» оборона не справилась с темпом соперника. Теперь хозяевам необходимо атаковать больше обычного, а значит риск ошибок снова будет высоким.

«Кристал Пэлас»

Английский клуб уверенно чувствует себя в турнире и не проигрывает в семи последних матчах Лиги конференций. В последних пяти встречах «Кристал Пэлас» забил 7 голов и пропустил только 2, а также выиграл три последних матча подряд. Команда хорошо использует свободные зоны и грамотно действует без мяча. Победа 3:0 в первой игре дает гостям возможность выбрать более прагматичный сценарий и сыграть по счету.

Факты о командах

«Фиорентина»

  • Проиграла первый матч со счетом 0:3
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В последних 5 играх забила 5 голов
  • В последних 5 играх пропустила 5 голов
  • В среднем забивает 1.00 гола за игру
  • В среднем пропускает 1.00 гола за игру
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Кристал Пэлас»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах Лиги конференций
  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх забил 7 голов
  • В последних 5 играх пропустил 2 гола
  • В среднем забивает 1.40 гола за игру
  • В среднем пропускает 0.40 гола за игру
  • Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Кристал Пэлас»

Хозяева будут много атаковать, потому что у них нет другого выбора после 0:3 в первой встрече. «Фиорентина» способна прибавить дома и наверняка создаст больше моментов, чем в Лондоне. Но открытый футбол выгоден и «Кристал Пэлас», который находится в хорошем состоянии и умеет наказывать за ошибки в переходных фазах. С учетом текущей формы команд и счета первого матча логично ждать более открытой игры с голами. При этом английский клуб сохраняет хорошие шансы как минимум не проиграть крупно.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2

Автор: Орлов Максим
