4 мая на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» примет «Фиорентину». Встреча команды, борющейся за еврокубки, и крепкого середняка. Хозяева демонстрируют отличную результативность, а гости имеют впечатляющую беспроигрышную серию.

«Рома»

«Джаллоросси» подходят к матчу после гостевой победы над «Болоньей» (2:0) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в 11 последних матчах Серии А и в 13 последних матчах во всех турнирах. «Рома» демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Дониэлл Мален с 15 голами в 22 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Рома» не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей и в 7 последних домашних встречах против «Фиорентины», забивая в каждой из них.

«Фиорентина»

«Фиалки» подходят к матчу после домашней ничьей с «Сассуоло» (0:0) и не проигрывают на протяжении 7 последних матчей Серии А. Команда демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Альберт Гудмундссон с 9 голами в 40 матчах является лучшим бомбардиром. «Фиорентина» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и забивает в 5 из 7 последних очных встреч против «Ромы».

Факты о командах

«Рома»

Не проигрывает в 3 последних матчах Серии А

Забивает в 11 последних матчах Серии А

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

Не проигрывает в 7 последних домашних матчах против «Фиорентины»

Забивает в 7 последних домашних очных матчах против «Фиорентины»

«Фиорентина»

Не проигрывает в 7 последних матчах Серии А

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Забивает в 5 из 7 последних очных матчей против «Ромы»

Проигрывает в 7 последних выездных матчах против «Ромы»

Прогноз на матч «Рома» – «Фиорентина»

«Рома» имеет заметное преимущество в домашних матчах против «Фиорентины» и не проигрывает в 7 последних встречах на «Олимпико», забивая в каждой из них. Хозяева демонстрируют отличную результативность и борются за место в еврокубках. «Фиорентина» не проигрывает 7 матчей подряд, но выезд в Рим станет серьeзным испытанием. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу.

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