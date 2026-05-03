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«Рома» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 1.6

03 мая 2026 8:36
Рома - Фиорентина
04 мая 2026, понедельник 21:45 | Италия. Серия А, 35 тур
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1.60
Победа «Ромы»
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4 мая на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» примет «Фиорентину». Встреча команды, борющейся за еврокубки, и крепкого середняка. Хозяева демонстрируют отличную результативность, а гости имеют впечатляющую беспроигрышную серию.

«Рома»

«Джаллоросси» подходят к матчу после гостевой победы над «Болоньей» (2:0) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в 11 последних матчах Серии А и в 13 последних матчах во всех турнирах. «Рома» демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Дониэлл Мален с 15 голами в 22 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Рома» не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей и в 7 последних домашних встречах против «Фиорентины», забивая в каждой из них.

«Фиорентина»

«Фиалки» подходят к матчу после домашней ничьей с «Сассуоло» (0:0) и не проигрывают на протяжении 7 последних матчей Серии А. Команда демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Альберт Гудмундссон с 9 голами в 40 матчах является лучшим бомбардиром. «Фиорентина» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и забивает в 5 из 7 последних очных встреч против «Ромы».

Факты о командах

«Рома»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Серии А
  • Забивает в 11 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 последних домашних матчах против «Фиорентины»
  • Забивает в 7 последних домашних очных матчах против «Фиорентины»

«Фиорентина»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • Забивает в 5 из 7 последних очных матчей против «Ромы»
  • Проигрывает в 7 последних выездных матчах против «Ромы»

Прогноз на матч «Рома» – «Фиорентина»

«Рома» имеет заметное преимущество в домашних матчах против «Фиорентины» и не проигрывает в 7 последних встречах на «Олимпико», забивая в каждой из них. Хозяева демонстрируют отличную результативность и борются за место в еврокубках. «Фиорентина» не проигрывает 7 матчей подряд, но выезд в Рим станет серьeзным испытанием. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ромы» – коэффициент 1.6
  • Индивидуальный тотал «Ромы» больше 1.5

1.60
Победа «Ромы»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Фиорентина Рома
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