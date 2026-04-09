09.04.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Составы команд
Кристал Пэлас
3-2-1-2-2
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
23
Канвот
3
Митчелл
2
Муньос
20
Уортон
18
Камада
7
Сарр
14
Матета
29
Гессан
4-2-3-1
43
Де Хеа
2
Додо
6
Раньери
5
Понграчич
21
Госенс
27
Ндур
80
Фаббиан
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
17
Харрисон
91
Пикколи
14
Матета
8
Лерма
8
Лерма
14
Матета
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
18
Камада
11
Джонсон
11
Джонсон
18
Камада
29
Гессан
10
Пино
10
Пино
29
Гессан
21
Госенс
62
Бальбо
62
Бальбо
21
Госенс
5
Понграчич
15
Комуццо
15
Комуццо
5
Понграчич
44
Фаджоли
8
Мандрагора
8
Мандрагора
44
Фаджоли
17
Харрисон
22
Фаццини
22
Фаццини
17
Харрисон
10
Гюдмюндссон
69
69
10
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Фиорентина
44
Вальтер Бенитес
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
34
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
55
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Пьетро Леонарделли
ВР
23
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
64
Lapo Deli
ЦП
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Кристал Пэлас - Фиорентина
1
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
16
11
Офсайды
1
1
Количество передач
449
418
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
3.05
0.45
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11
Прямой эфир матча начнется 9 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»