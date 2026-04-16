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  • «Фиорентина» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

«Фиорентина» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

16 апреля, 20:50
Фиорентина
16.04.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
30' А. Гюдмюндссон (П) 53' Ч. Ндур
17' И. Сарр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
6
Лука Раньери
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
44
Николо Фаджоли
АП
19
Манор Соломон
ЛВ
17
Джек Харрисон
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К) ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
15
Даичи Камада
АП
18
Исмаила Сарр
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фиорентина
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
62
Луис Бальбо
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
22
Якопо Фаццини
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
64
Lapo Deli
ЦП
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
4-1-3-2
43
Де Хеа
6
Раньери
3
Понграчич
15
Комуццо
21
Госенс
8
Мандрагора
17
Харрисон
44
Фаджоли
10
Гюдмюндссон
91
Пикколи
19
Соломон
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
26
Лакруа
23
Канвот
3
Ричардс
2
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
10
Пино
15
Камада
18
Сарр
14
Матета
21
Госенс
62
Бальбо
62
Бальбо
21
Госенс
15
Комуццо
60
Куадио
60
Куадио
15
Комуццо
19
Соломон
22
Фаццини
22
Фаццини
19
Соломон
10
Гюдмюндссон
80
Фаббиан
80
Фаббиан
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
27
Ндур
27
Ндур
44
Фаджоли
26
Лакруа
18
Рияд
18
Рияд
26
Лакруа
10
Пино
19
Хьюз
19
Хьюз
10
Пино
20
Уортон
16
Лерма
16
Лерма
20
Уортон
14
Матета
22
Ларсен
22
Ларсен
14
Матета
Остались в запасе
Фиорентина
Кристал Пэлас
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
23
Eman Kospo
ЦЗ
64
Lapo Deli
ЦП
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
44
Вальтер Бенитес
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
55
Джастин Девенни
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
23
Eman Kospo
ЦЗ
64
Lapo Deli
ЦП
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
55
Джастин Девенни
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Фиорентина - Кристал Пэлас
5
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
14
14
Офсайды
2
2
Количество передач
558
276
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.92
1.34
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Фиорентина» против «Кристал Пэлас», 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Кристал Пэлас»

«Фиорентина» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Кристал Пэлас Фиорентина
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